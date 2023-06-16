В таком виде вы точно полюбите овсянку: идея сытных панкейков на завтрак
Вместо того, чтобы готовить овсянку на завтрак в виде каши – сделайте из нее панкейки. Это будет не только очень полезно, но и вкусно. Особенно если добавить яблоки.
Идея приготовления овсяно-яблочных панкейков на завтрак опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень пышными и золотистыми.
Ингредиенты:
- овсянка – 100 г
- молоко – 250 мл
- яблоко – 1 шт
- мука – 110 г (может понадобиться больше или меньше)
- яйца – 2 шт
- сахар – 2-3 ст.л (по вкусу)
- сливочное масло – 30 г
- разрыхлитель – 8 г
- ванилин/ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овсянку замачиваем в молоке комнатной температуры на 15 минут.
2. Яблоко нарезаем маленькими кубиками.
3. Постепенно добавляем и после каждого ингредиента перемешиваем: яйца, сахар, ванилин, растопленное масло, просеянную муку с разрыхлителем и нарезанное яблоко мелкими кубиками.
4. Консистенция должна получиться как густая сметана, если слишком жидкая – добавьте больше муки.
5. Жарим на хорошо разогретой сухой антипригарной сковороде с обеих сторон до готовности.
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