Вместо того, чтобы готовить овсянку на завтрак в виде каши – сделайте из нее панкейки. Это будет не только очень полезно, но и вкусно. Особенно если добавить яблоки.

Идея приготовления овсяно-яблочных панкейков на завтрак опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень пышными и золотистыми.

Ингредиенты:

овсянка – 100 г

молоко – 250 мл

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яблоко – 1 шт

мука – 110 г (может понадобиться больше или меньше)

яйца – 2 шт

сахар – 2-3 ст.л (по вкусу)

сливочное масло – 30 г

разрыхлитель – 8 г

ванилин/ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овсянку замачиваем в молоке комнатной температуры на 15 минут.

2. Яблоко нарезаем маленькими кубиками.

3. Постепенно добавляем и после каждого ингредиента перемешиваем: яйца, сахар, ванилин, растопленное масло, просеянную муку с разрыхлителем и нарезанное яблоко мелкими кубиками.

4. Консистенция должна получиться как густая сметана, если слишком жидкая – добавьте больше муки.

5. Жарим на хорошо разогретой сухой антипригарной сковороде с обеих сторон до готовности.

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