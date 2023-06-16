В таком виде вы точно полюбите овсянку: идея сытных панкейков на завтрак

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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В таком виде вы точно полюбите овсянку: идея сытных панкейков на завтрак

Вместо того, чтобы готовить овсянку на завтрак в виде каши – сделайте из нее панкейки. Это будет не только очень полезно, но и вкусно. Особенно если добавить яблоки.

Идея приготовления овсяно-яблочных панкейков на завтрак опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень пышными и золотистыми.

В таком виде вы точно полюбите овсянку: идея сытных панкейков на завтрак

Ингредиенты:

  • овсянка – 100 г
  • молоко – 250 мл
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  • яблоко – 1 шт
  • мука – 110 г (может понадобиться больше или меньше)
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 2-3 ст.л (по вкусу)
  • сливочное масло – 30 г
  • разрыхлитель – 8 г
  • ванилин/ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

В таком виде вы точно полюбите овсянку: идея сытных панкейков на завтрак

1. Овсянку замачиваем в молоке комнатной температуры на 15 минут.

2. Яблоко нарезаем маленькими кубиками.

В таком виде вы точно полюбите овсянку: идея сытных панкейков на завтрак

3. Постепенно добавляем и после каждого ингредиента перемешиваем: яйца, сахар, ванилин, растопленное масло, просеянную муку с разрыхлителем и нарезанное яблоко мелкими кубиками.

В таком виде вы точно полюбите овсянку: идея сытных панкейков на завтрак

4. Консистенция должна получиться как густая сметана, если слишком жидкая – добавьте больше муки.

В таком виде вы точно полюбите овсянку: идея сытных панкейков на завтрак

5. Жарим на хорошо разогретой сухой антипригарной сковороде с обеих сторон до готовности.

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