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В таком виде вы точно полюбите овсянку: как из крупы приготовить вкусное и полезное печенье
Овсянка – это не только скучная каша. Из такого продукта можно приготовить вкусный полноценный десерт. И в нем будут только натуральные и очень простые ингредиенты.
Идея приготовления полезного печенья из овсянки опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Сформированные изделия отлично застывают в холодильнике.
Ингредиенты для основания:
- овсяные хлопья
- какао порошок
- арахис
- арахисовая паста
- мед или кленовый сироп (по вкусу)
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- шоколад без сахара и арахис
Способ приготовления:
1. Соединить составляющие: пластивцы, какао, кленовый сироп, арахис и арахисовую пасту.
2. Сделать нижний слой.
3. Шоколад растопить, добавить арахис.
4. Сделать верхний слой.
5. Отправить в холодильник на 3-4 часа (лучше на ночь) или в морозилку, пока шоколад не схватится)
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