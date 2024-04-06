Овсянка – это не только скучная каша. Из такого продукта можно приготовить вкусный полноценный десерт. И в нем будут только натуральные и очень простые ингредиенты.

Идея приготовления полезного печенья из овсянки опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Сформированные изделия отлично застывают в холодильнике.

Ингредиенты для основания:

овсяные хлопья

какао порошок

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арахис

арахисовая паста

мед или кленовый сироп (по вкусу)

Ингредиенты для шоколадного слоя:

шоколад без сахара и арахис

Способ приготовления:

1. Соединить составляющие: пластивцы, какао, кленовый сироп, арахис и арахисовую пасту.

2. Сделать нижний слой.

3. Шоколад растопить, добавить арахис.

4. Сделать верхний слой.

5. Отправить в холодильник на 3-4 часа (лучше на ночь) или в морозилку, пока шоколад не схватится)

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