В таком виде вы точно полюбите овсянку: как из крупы приготовить вкусное и полезное печенье

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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В таком виде вы точно полюбите овсянку: как из крупы приготовить вкусное и полезное печенье

Овсянка – это не только скучная каша. Из такого продукта можно приготовить вкусный полноценный десерт. И в нем будут только натуральные и очень простые ингредиенты.

Идея приготовления полезного печенья из овсянки опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Сформированные изделия отлично застывают в холодильнике.

В таком виде вы точно полюбите овсянку: как из крупы приготовить вкусное и полезное печенье

Ингредиенты для основания:

  • овсяные хлопья
  • какао порошок
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  • арахис
  • арахисовая паста
  • мед или кленовый сироп (по вкусу)

Ингредиенты для шоколадного слоя:

  • шоколад без сахара и арахис

Способ приготовления:

В таком виде вы точно полюбите овсянку: как из крупы приготовить вкусное и полезное печенье

1. Соединить составляющие: пластивцы, какао, кленовый сироп, арахис и арахисовую пасту.

В таком виде вы точно полюбите овсянку: как из крупы приготовить вкусное и полезное печенье

2. Сделать нижний слой.

3. Шоколад растопить, добавить арахис.

В таком виде вы точно полюбите овсянку: как из крупы приготовить вкусное и полезное печенье

4. Сделать верхний слой.

В таком виде вы точно полюбите овсянку: как из крупы приготовить вкусное и полезное печенье

5. Отправить в холодильник на 3-4 часа (лучше на ночь) или в морозилку, пока шоколад не схватится)

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