Самое простое и вкусное блюдо из печени – это оладьи. Для изделий вам нужно приготовить очень простое тесто. Оно не будет горьким и очень быстро прожарится. Можно подать с любым гарниром или просто хлебом на бутербродах.

Идея приготовления вкусных печеночных оладий с морковью опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Не забудьте добавить в тесто разрыхлитель.

Ингредиенты:

куриная печень – 1 кг.

морковь – 300 г (2 средних)

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мука – 100 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 5 г

петрушка – 5-6 веточек (мелко порезать)

соль и молотый перец – по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Печень очистить от пленочек и жира.

2. Морковь помыть и почистить.

3. Перекрутить их на мясорубке (через среднюю или большую сеточку).

4. К перекрученым печени и моркови добавить яйца, зелень, соль и перец, разрыхлитель, муку.

5. Все хорошо перемешайте до полного объединения ингредиентов.

6. Сковороду нагреть и налить немного масла.

7. Выложить на разогретую сковороду печеночные оладьи (по 1 ст.л.).

8. Обжарить с двух сторон до красивого золотистого цвета. Обжарить таким образом всю массу.

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