В таком виде вы точно полюбите печень: делимся вариантом приготовления вкусных оладий
Самое простое и вкусное блюдо из печени – это оладьи. Для изделий вам нужно приготовить очень простое тесто. Оно не будет горьким и очень быстро прожарится. Можно подать с любым гарниром или просто хлебом на бутербродах.
Идея приготовления вкусных печеночных оладий с морковью опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Не забудьте добавить в тесто разрыхлитель.
Ингредиенты:
- куриная печень – 1 кг.
- морковь – 300 г (2 средних)
- мука – 100 г
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 5 г
- петрушка – 5-6 веточек (мелко порезать)
- соль и молотый перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Печень очистить от пленочек и жира.
2. Морковь помыть и почистить.
3. Перекрутить их на мясорубке (через среднюю или большую сеточку).
4. К перекрученым печени и моркови добавить яйца, зелень, соль и перец, разрыхлитель, муку.
5. Все хорошо перемешайте до полного объединения ингредиентов.
6. Сковороду нагреть и налить немного масла.
7. Выложить на разогретую сковороду печеночные оладьи (по 1 ст.л.).
8. Обжарить с двух сторон до красивого золотистого цвета. Обжарить таким образом всю массу.
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