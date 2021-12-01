В Украине может появиться День борща: как вкусно приготовить самое популярное блюдо

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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В Украине может появиться День борща: как вкусно приготовить самое популярное блюдо

У итальянцев – паста, грузин – шашлык, а у украинцев – вкусный борщ. В украинской кухне он самый популярный и главный, а потому не существует ни одного дома, где бы не готовили наваристый борщ.

Он уже давно стал настоящей визиткой страны и с этой целью решили даже ввести национальный праздник – День украинского борща. Скорее всего, впервые его отпразднуют уже в следующем году во вторую субботу сентября.

Как сообщают в СМИ, инициаторами такого праздника выступили практически все украинские рестораторы под руководством известного повара Евгения Клопотенко.

Евгений Клопотенко – один из инициаторов введения праздника
Видео дня

Итак, редакция FoodOboz, опираясь на советы кулинара, расскажет, как приготовить удачный борщ.

Украинский борщ на свиных ребрах с грушей и сельдереем. Опубликовано на сайте Кlopotenko.com.

Ингредиенты:

  • вода – 3 л

  • свиные ребрышки – 500 г

  • картофель – 3-4 шт

  • свекла – 2 шт

  • томаты – 2 шт

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1-2 шт

  • капуста – 1\2 шт

  • корни сельдерея – 1\4 шт

  • копченая груша – 2 шт

  • лавровые листья – 2 шт

  • душистый перец – 3 шт

  • чеснок – 1 головка

  • сладкий перец – 1 шт

  • томатный сок – 200 мл

  • томатная паста – 2 ст. л.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Ребрышки для борща

1. Запечь ребрышки при температуре 200 градусов до тех пор, пока не появится золотая корочка.

2. Помыть сельдерей и морковь. Порезать произвольно.

3. Готовые ребрышки выложить в кастрюлю и залить водой. Положить сельдерей, морковь и 1\2 луковицы. Довести до кипения. После – варить 30 минут на среднем огне.

4. Тем временем приготовить зажарку. Произвольно порезать перец, томаты и оставшийся лук. Обжарить на сливочном масле до мягкости. Налить томатный сок, пасту и тушить еще 5-7 минут. Добавить потертую свеклу и тушить еще 3-4 минуты.

Зажарка для борща

5. Из второй свеклы выжать сок.

6. Порезать картофель. Добавить ее вместе со свекольным соком, душистым перцем, лавровыми листьями и солью в кастрюлю с ребрышками.

7. Порезать чеснок и добавить его вместе с зажаркой к ребрышкам.

8. Положить вяленые или копченые груши.

9. Нашинковать капусту и добавить в борщ. Через 5 минут убрать борщ из огня и дать настояться 30 минут.

Подавать со сметаной и укропом.

Подавать борщ со сметаной

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