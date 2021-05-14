В Украине нашли фальсификат масла: названа опасная марка

В Пистинском лицее Ивано-Франковской области, в ходе проверки Косовским районным отделом Главного управления Госпродпотребслужбы был выявлен фальсификат сливочного масла производителя ООО "Эней".

Для проверки был взят образец сливочного масла "Солодковершкове селянське" 73% жирности. Лабораторно подтверждено, что в нем растительные жиры. Данные опубликованы на официальной странице управления в Facebook.

Также после этого были проведены внеплановые проверки поставщиков несоответствующей продукции и отобраны образцы масла от других партий продукции производителя ООО "Эней".

После этого поставщиком была отозвана из торговой сети неподходящая продукция данного производителя.

Информация о проверке. Источник: скриншот

Как проверить масло:

Цвет

Настоящее сливочное масло должно быть желтого или светло-желтого цвета. Если же оно имеет очень светлый, практически белый, или же наоборот насыщенный желтый в него точно были добавлены красители или растительные жиры.

Вкус

Хорошее масло имеет сладкосливочный и кислосливочный вкус. Пусть немного кислый вкус масла вас не пугает, так как его делают уже из сквашенных сливок. Для приготовления в сливки добавляют закваску на ароматообразующих бактериях, которая и дает соответствующий вкус. А сладкосливочное масло готовится просто из обычных сливок.

Жирность

Жирность настоящего масла не должна быть ниже 70% . Все что ниже – уже не масло из молока и сливок, а просто растительное масло.

Запах

Запах должен быть натуральный сливочный, который усиливается при нагревании. Если он слишком сильный, это значит, что были использованы ароматизаторы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине чаще всего подделывают масло и сыры. Только в 2020 году в Киеве изъяли из оборота 74 кг фальсифицированной молочной продукции.

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