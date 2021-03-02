Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

В Украине нашли рецепт пива начала ХХ века

1.5т
Читать материал на украинском

Житель Ивано-Франковской области Василий Фицак нашел в архивах газеты "Голос Калуша" рецепта пива 100-летней давности.

"В газете "Голос Калуша" 1919 года подано рецепт домашнего пива. Итак, стоит попробовать", – подписал Василий фотографию, которую он выложил на своей страничке в Facebook.

Газета "Голос Калуша" за 1919 год.
Газета "Голос Калуша" за 1919 год. Источник: Facebook/Vasyl Fitsak

В рецепте предлагается взять 250 грамм ячменя спаленного как кофе (по всей видимости, обжаренного) на 200 грамм сахара, горсть хмеля и 8 литров воды. Варить все вместе час, потом дать остыть.

Развести в холодной воде 50 грамм дрожжей и влить их в охлажденный ячменный отвар. Все хорошо перемешать закрыть плотной крышкой и оставить на 6-7 часов.

После этого нужно процедить отвар, разлить в чистые бутылки и хорошо закупорить пробками.

Рецепт пива 1919 года.
Рецепт пива 1919 года. Источник: Facebook/Vasyl Fitsak

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Австралии сварили пиво из одного зернышка ячменя По вкусу напиток ничем не отличается от обычного пива.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
пиво алкоголь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz