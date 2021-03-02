В Украине нашли рецепт пива начала ХХ века

Житель Ивано-Франковской области Василий Фицак нашел в архивах газеты "Голос Калуша" рецепта пива 100-летней давности.
"В газете "Голос Калуша" 1919 года подано рецепт домашнего пива. Итак, стоит попробовать", – подписал Василий фотографию, которую он выложил на своей страничке в Facebook.
В рецепте предлагается взять 250 грамм ячменя спаленного как кофе (по всей видимости, обжаренного) на 200 грамм сахара, горсть хмеля и 8 литров воды. Варить все вместе час, потом дать остыть.
Развести в холодной воде 50 грамм дрожжей и влить их в охлажденный ячменный отвар. Все хорошо перемешать закрыть плотной крышкой и оставить на 6-7 часов.
После этого нужно процедить отвар, разлить в чистые бутылки и хорошо закупорить пробками.
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