В Вашингтоне (США) открылся ресторан Ruta с традиционной украинской кухней. Гости заведения могут попробовать классический борщ, котлету по-киевски и другие украинские блюда.

Основателем ресторана стал известный шеф-повар Дмитрий Марценюк. Об этом говорится на странице ресторана Ruta в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам основателей ресторана, такое название заведение выбрано неспроста. Рута – это не только красиво слово, но еще и замечательный цветок из древних украинских мифов и легенд. Шеф-повар Марценюк давно популяризирует украинскую кухню в Соединенных Штатах. Более 12 лет он был шеф-поваром легендарного украинского ресторана Veselka в Нью-Йорк.

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В "Руте" рассказали, что в первую неделю работы в тестовом режиме в заведении было очень много посетителей, поэтому даже не всем получилось забронировать столик.

Гости ресторана могут попробовать традиционный украинский борщ с пампушками, винегрет, цвикли из варёной столовой свеклы, хрена и пряностей.

Также в меню ресторана представлены картофельные деруны, вареники с различными начинками, голубцы, грибы, лапша и разные виды мяса. Не обошлось без традиционной котлеты по-киевски.

Ресторан Ruta находится в самом центре Вашингтона. Поблизости расположены самые главные достопримечательности города. Всего в километре от ресторана находится Капитолий, Парк Линкольн и другие интересные места Вашингтона.

Напомним, в 2022 году на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия элемент "Культура приготовления украинского борща" был внесен в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны. Таким образом, блюдо официально признали украинским, а не российским.

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