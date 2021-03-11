В Японии создали искусственный стейк

Ученые из Токийского университета создали искусственный стейк: в лабораторных условиях им удалось вырастить мышечные волокна коров. До этого искусственное мясо создавали только в виде фарша.

Результаты исследования японские биологи опубликовали в научном журнале Science of Food. Новый продукт, по словам ученых, в приготовленном виде по вкусу почти не отличается от натурального.

Специалистам удалось вырастить образец мышечной ткани размером 1 см² и толщиной в несколько миллиметров. Руководитель исследования отметил, что на данном этапе результат похож, скорее, на жидкий фарш, чем на натуральные волокна, однако в приготовленном виде на вкус его практически невозможно отличить от настоящего куска говядины.

Для выращивания искусственного мяса ученые использовали способ, который применяют в регенеративной медицине для восстановления утраченной мышечной ткани: это делается путем выращивания тонких слоев мышц из стволовых клеток на специальной основе внутри тела. Такой же подход японские биотехнологи применили для высаженной на полимерной гидрогелевой основе культуры стволовых клеток. Чтобы ускорить рост мышечных тканей, ученые периодически воздействовали на клетки электрическим током.

В исследовании говорится, что мировое потребление мяса растет вместе с численностью населения, что может привести к белковому кризису, поскольку традиционное животноводство создает ряд проблем, в том числе этические, а также неблагоприятно воздействует на окружающую среду. Поэтому ученые уверены, что предложенный способ воспроизведения мышечной ткани будет полезен для получения искусственного мясного стейка в промышленных масштабах.

"Необходимы более устойчивые технологии производства мяса, чтобы преодолеть разрыв между спросом и предложением и предотвратить белковый кризис, – считают ученые. – Мясо, полученное с помощью тканевой культуры клеток животных, может стать продуктом следующего поколения, поскольку оно может быть произведено с использованием небольшого количества клеток, полученных без убийства животных".

Однако ученые отметили, что предстоит пройти долгий путь, прежде чем выращенное в лаборатории мясо станет идентичным настоящему. Кроме того, необходимо преодолеть препятствия, связанные с принятием нового продукта потребителями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс высказал мнение о том, что жители богатых стран должны питаться только искусственным мясом. По его словам, переход на синтетическую говядину позволит сократить выбросы парниковых газов, которые влияют на глобальное изменение климата.

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