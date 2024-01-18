Вафельные трубочки со сгущенкой и секретным ингредиентом от звездного шеф-повара
Мало кто в детстве не обожал вафельные трубочки со сгущенкой. Этот вкус остается с людьми на протяжении всей жизни. А когда снова приходится попробовать подобный десерт, он внушает воспоминания счастливого и беззаботного детства.
Однако жизнь не стоит на городе, вкусы меняются и повара экспериментируют с сочетанием интересных ингредиентов. Именно так в своем Instagram сделал кулинар Владимир Ярославский. Он напомнил нам вкус вафельных трубочек со сгущенкой и добавил к тому же один секретный ингредиент.
Ингредиенты
- Сахар – 55 гр
- Ванильный сахар – 5 гр
- Масло 82,5% – 100 гр
- Сметана 20% – 40 гр
- Яйца – 3 шт
- Вода – 120 мл
- Мука – 230 мл
- Соль – 2 гр
Способ приготовления
1. Масло, сахар, сметану и яйца взбивать до растворения сахара.
2. Добавить муку и соль.
3. Тщательно перемешать и добавить воду.
4. Готовое тесто выпекать в вафельнице, разогретой до 180 градусов до румяности. На одну трубочку уходит примерно 25 гр теста, или 1 столовая ложка.
5. Как только тесто будет готово, снять его с вафельницы и придать форму трубочки.
6. Для начинки используем вареную сгущенку и крем-сыр в произвольной пропорции. В своем рецепте Ярославский советует смешивать эти ингредиенты поровну.
7. Дать начинке немного постоять и начинить трубочки.
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