Мало кто в детстве не обожал вафельные трубочки со сгущенкой. Этот вкус остается с людьми на протяжении всей жизни. А когда снова приходится попробовать подобный десерт, он внушает воспоминания счастливого и беззаботного детства.

Однако жизнь не стоит на городе, вкусы меняются и повара экспериментируют с сочетанием интересных ингредиентов. Именно так в своем Instagram сделал кулинар Владимир Ярославский. Он напомнил нам вкус вафельных трубочек со сгущенкой и добавил к тому же один секретный ингредиент.

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Ингредиенты

Сахар – 55 гр

Ванильный сахар – 5 гр

Масло 82,5% – 100 гр

Сметана 20% – 40 гр

Яйца – 3 шт

Вода – 120 мл

Мука – 230 мл

Соль – 2 гр

Способ приготовления

1. Масло, сахар, сметану и яйца взбивать до растворения сахара.

2. Добавить муку и соль.

3. Тщательно перемешать и добавить воду.

4. Готовое тесто выпекать в вафельнице, разогретой до 180 градусов до румяности. На одну трубочку уходит примерно 25 гр теста, или 1 столовая ложка.

5. Как только тесто будет готово, снять его с вафельницы и придать форму трубочки.

6. Для начинки используем вареную сгущенку и крем-сыр в произвольной пропорции. В своем рецепте Ярославский советует смешивать эти ингредиенты поровну.

7. Дать начинке немного постоять и начинить трубочки.

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