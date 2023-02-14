Вафельный рулет – это десерт, знакомый многим с детства. Традиционно его готовят с кокосовым кремом, крекером и обязательно дополняют желе, или как еще называли когда-то – галереткой. Такой рулет очень простой в приготовлении и его совсем не нужно выпекать.

В одном из кулинарных блогов (diali_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вафельного рулета из желе.

Ингредиенты:

листы вафель – 4 шт

желе – 2 п

Крем 1:

крекер коричневый – 1 п

вода – 500 мл

какао – 50 г

сахар – 200 г

Крем 2:

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кокосовая стружка – 100 г

молоко кипяченое – 100 мл

сахарная пудра – 100 г

сливочное масло – 300 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления желе нужно развести каждую пачку смеси из 300 мл воды. Разлить массу формы и оставить в холодильнике до полного застывания.

2. Для приготовления кокосового крема нужно подогреть молоко и сразу смешать с кокосовой стружкой. Оставить до полного застывания.

3. Сливочное масло взбить с сахаром до пышной массы, добавив стружку.

4. Для приготовления шоколадного крема нужно в сотейник налить воду, добавить сахар и какао. Поставить на огонь и довести до кипения массу.

5. Когда масса закипит, добавить измельченный крекер. Перемешать.

6. Горячим шоколадным кремом сразу смазать листья вафель, не доходя до краев (нужно оставить по 1 см).

7. Когда шоколадный крем застынет, выложить кокосовый крем.

8. Желе порезать полосками и выложить на каждый лист.

9. Кончик каждой вафли смазать кипятком и завернуть в рулет. Оставить в холодильнике на 2 часа.

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