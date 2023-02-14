Вафельный рулет с желе: как приготовить популярный десерт
Вафельный рулет – это десерт, знакомый многим с детства. Традиционно его готовят с кокосовым кремом, крекером и обязательно дополняют желе, или как еще называли когда-то – галереткой. Такой рулет очень простой в приготовлении и его совсем не нужно выпекать.
В одном из кулинарных блогов (diali_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вафельного рулета из желе.
Ингредиенты:
- листы вафель – 4 шт
- желе – 2 п
Крем 1:
- крекер коричневый – 1 п
- вода – 500 мл
- какао – 50 г
- сахар – 200 г
Крем 2:
- кокосовая стружка – 100 г
- молоко кипяченое – 100 мл
- сахарная пудра – 100 г
- сливочное масло – 300 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления желе нужно развести каждую пачку смеси из 300 мл воды. Разлить массу формы и оставить в холодильнике до полного застывания.
2. Для приготовления кокосового крема нужно подогреть молоко и сразу смешать с кокосовой стружкой. Оставить до полного застывания.
3. Сливочное масло взбить с сахаром до пышной массы, добавив стружку.
4. Для приготовления шоколадного крема нужно в сотейник налить воду, добавить сахар и какао. Поставить на огонь и довести до кипения массу.
5. Когда масса закипит, добавить измельченный крекер. Перемешать.
6. Горячим шоколадным кремом сразу смазать листья вафель, не доходя до краев (нужно оставить по 1 см).
7. Когда шоколадный крем застынет, выложить кокосовый крем.
8. Желе порезать полосками и выложить на каждый лист.
9. Кончик каждой вафли смазать кипятком и завернуть в рулет. Оставить в холодильнике на 2 часа.
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