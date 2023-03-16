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Вафельный торт по-новому: что придаст десерту оригинальный вкус
Самый простой, вкусный и легкий в приготовлении десерт, который любят практически все, – вафельный торт. Для того, чтобы десерт имел оригинальный вкус, в крем можно добавить сыр с плесенью, щербет, орехи, соль.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного вафельного торта с орехами, который готовится со щербетом и орехами.
Ингредиенты:
- Вафельные коржи – 2 пачки
- Сгущенка – 2 банки
- Сливочное масло – 200 г
- Щербет – 400 г
- Орехи
Способ приготовления:
1. Крем: смешайте сгущенное молоко, щербет и сливочное масло, перемешайте.
2. Орехи пожарьте на сухой сковороде, измельчите и добавьте в крем, взбейте миксером.
3. Смажьте коржи кремом, последний корж – особенно щедро и присыпьте орехами.
4. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
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