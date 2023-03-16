Вафельный торт по-новому: что придаст десерту оригинальный вкус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,1 т.
Рецепт торта

Самый простой, вкусный и легкий в приготовлении десерт, который любят практически все, – вафельный торт. Для того, чтобы десерт имел оригинальный вкус, в крем можно добавить сыр с плесенью, щербет, орехи, соль.

Вафельный торт с орехами

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного вафельного торта с орехами, который готовится со щербетом и орехами.

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • Вафельные коржи – 2 пачки
  • Сгущенка – 2 банки
  • Сливочное масло – 200 г
  • Щербет – 400 г
  • Орехи

Способ приготовления:

1. Крем: смешайте сгущенное молоко, щербет и сливочное масло, перемешайте.

Необычный крем для вафельного торта

2. Орехи пожарьте на сухой сковороде, измельчите и добавьте в крем, взбейте миксером.

Орехи для торта

3. Смажьте коржи кремом, последний корж – особенно щедро и присыпьте орехами.

Вафельный торт по-новому

4. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Вафельный торт с орехами и щербетом

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