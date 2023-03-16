Вафельный торт по-новому

Самый простой, вкусный и легкий в приготовлении десерт, который любят практически все, – вафельный торт. Для того, чтобы десерт имел оригинальный вкус, в крем можно добавить сыр с плесенью, щербет, орехи, соль.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного вафельного торта с орехами, который готовится со щербетом и орехами.

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Ингредиенты:

Вафельные коржи – 2 пачки

Сгущенка – 2 банки

Сливочное масло – 200 г

Щербет – 400 г

Орехи

Способ приготовления:

1. Крем: смешайте сгущенное молоко, щербет и сливочное масло, перемешайте.

2. Орехи пожарьте на сухой сковороде, измельчите и добавьте в крем, взбейте миксером.

3. Смажьте коржи кремом, последний корж – особенно щедро и присыпьте орехами.

4. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

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