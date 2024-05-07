Вафельный торт – одно из самых вкусных домашних десертов. В классическом варианте он готовится со сгущенным молоком, но для оригинального вкуса можно добавить орехи, фрукты, джем, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и быстрого в приготовлении вафельного торта.

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Ингредиенты:

сгущенка – 350-400 г

грецкие орехи – стакан один (150-160 г)

сливочное масло мягкое – 180 г

кокосовая стружка – 50 г

банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1️. Орешки обжарьте на раскаленной сухой сковороде, измельчите до состояния крошки. Переложите массу в миску, добавьте сливочное масло мягкое, кокосовую стружку, сгущенку, перемешайте до однородности.

2. Вафельные лепешки смажьте начинкой, по желанию в середину торта выложите нарезной банан.

3. Оберните торт пищевой пленкой и под прессом поставьте на ночь в холодильник.

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