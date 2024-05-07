Вафельный торт по-новому: рецепт самого простого и вкусного десерта
Вафельный торт – одно из самых вкусных домашних десертов. В классическом варианте он готовится со сгущенным молоком, но для оригинального вкуса можно добавить орехи, фрукты, джем, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и быстрого в приготовлении вафельного торта.
Ингредиенты:
- сгущенка – 350-400 г
- грецкие орехи – стакан один (150-160 г)
- сливочное масло мягкое – 180 г
- кокосовая стружка – 50 г
- банан – 1 шт.
Способ приготовления:
1️. Орешки обжарьте на раскаленной сухой сковороде, измельчите до состояния крошки. Переложите массу в миску, добавьте сливочное масло мягкое, кокосовую стружку, сгущенку, перемешайте до однородности.
2. Вафельные лепешки смажьте начинкой, по желанию в середину торта выложите нарезной банан.
3. Оберните торт пищевой пленкой и под прессом поставьте на ночь в холодильник.
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