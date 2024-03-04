Вафельный торт с кокосовой начинкой: вкус детства в новой интерпретации
Вафельный торт – один из самых любимых вкусностей из детства. Все привыкли готовить его со сгущенкой, однако почему бы не попытаться сделать другую начинку?
Именно такого мнения придерживается фудблогер Анна Фил. В своём Instagram она предложила приготовить вафельный торт с кокосовой начинкой.
Ингредиенты
- Молоко – 350 гр
- Манная крупа – 60 гр
- Сахар – 150 гр
- Кокосовая стружка – 120 гр
- Сливочное масло – 150 гр
Способ приготовления
1. Молоко доводим до кипения, всыпаем манную крупу и варим ее 3-4 минуты, постоянно помешивая.
2. Добавляем кокосовую стружку, перемешиваем до однородности и снимаем с плиты, перекладываем в миску.
3. К горячей массе добавляем сахар, ванильный сахар, масло и взбиваем миксером.
4. Накрываем пищевой пленкой "в контакт" и полностью охлаждаем.
5. Кокосовой начинкой смазываем вафельные лепешки.
6. Украшаем по желанию и ставим в холодильник на 2 часа.
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