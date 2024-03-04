Вафельный торт – один из самых любимых вкусностей из детства. Все привыкли готовить его со сгущенкой, однако почему бы не попытаться сделать другую начинку?

Именно такого мнения придерживается фудблогер Анна Фил. В своём Instagram она предложила приготовить вафельный торт с кокосовой начинкой.

Ингредиенты

Молоко – 350 гр

Манная крупа – 60 гр

Сахар – 150 гр

Кокосовая стружка – 120 гр

Сливочное масло – 150 гр

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Способ приготовления

1. Молоко доводим до кипения, всыпаем манную крупу и варим ее 3-4 минуты, постоянно помешивая.

2. Добавляем кокосовую стружку, перемешиваем до однородности и снимаем с плиты, перекладываем в миску.

3. К горячей массе добавляем сахар, ванильный сахар, масло и взбиваем миксером.

4. Накрываем пищевой пленкой "в контакт" и полностью охлаждаем.

5. Кокосовой начинкой смазываем вафельные лепешки.

6. Украшаем по желанию и ставим в холодильник на 2 часа.

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