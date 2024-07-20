Вафельный торт был, и до сих пор остается одним из самых любимых десертов. Его вкус хорошо знаком всем с детства, а легкость его приготовления просто заставляла делать этот торт снова и снова.

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И хотя времена и вкусы меняются, любовь к вафельным тортам остается неизменной у миллионов людей. Фудблогер с ником valc_lyubov в Instagram недавно презентовала усовершенствованный рецепт вафельного торта. Благодаря ему вы сможете посмотреть на этот десерт по-новому.

Ингредиенты для помадки

Сахар – 5 ст.л.

Какао – 5 ст.л.

Молоко – 5 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр

Ингредиенты для крема

Сливочное масло – 400 гр

Сгущенка – 400 гр

Дополнительные ингредиенты

Вафельные лепешки

Печенье кофе

Способ приготовления

1.Готовим помадку. Все ингредиенты смешиваем в сотейнике и провариваем в течение 5 минут.

2. Готовим крем. Сливочное масло и сгущенку взбиваем миксером до образования пышной массы.

3. Готовой помадкой смазываем вафельный корж и накрываем другим. Делаем два таких двойных коржа.

4. Печенье измельчаем до состояния крошки.

5. Доску для подачи обворачиваем пищевой пленкой и выкладываем на нее один двойной корж с помадкой.

6. Сверху смазываем кремом и присыпаем измельченным печеньем.

7. Далее выкладываем обычный вафельный корж, сверху крем и снова печенье.

8. Повторяем этот процесс до окончания ингредиентов, но так, чтобы последний корж снова был двойным с помадкой.

9. Отправляем в холодильник на 2 часа для пропитки.

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