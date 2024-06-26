Вафельный торт с желе: рецепт десерта по-новому
Один из самых вкусных, простых в приготовлении торт – вафельный. К тому же для приготовления десерта выпекать ничего не нужно.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с желе, который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- вафельные коржи
- желе 2 уп.
- творог кисломолочный 600 г
- сахарная пудра 60 г
- молоко 250 мл
- желатин 25 г
Способ приготовления:
1. Сначала готовим желе, оставляем в холодильнике до полного застывания, а затем нарезаем кубиками.
2. Желатин залейте молоком и оставьте на 10 минут. После разделите на две части и добавьте два желе.
3. Перебейте творог с сахаром до однородности, влейте желатин с молоком, перемешайте.
4. Перемазываем коржи поочередно разными цветами и оставляем в холодильнике на несколько часов.
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