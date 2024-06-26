Вафельный торт

Один из самых вкусных, простых в приготовлении торт – вафельный. К тому же для приготовления десерта выпекать ничего не нужно.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с желе, который готовится элементарно.

Ингредиенты:

вафельные коржи

желе 2 уп.

творог кисломолочный 600 г

сахарная пудра 60 г

молоко 250 мл

желатин 25 г

Способ приготовления:

1. Сначала готовим желе, оставляем в холодильнике до полного застывания, а затем нарезаем кубиками.

2. Желатин залейте молоком и оставьте на 10 минут. После разделите на две части и добавьте два желе.

3. Перебейте творог с сахаром до однородности, влейте желатин с молоком, перемешайте.

4. Перемазываем коржи поочередно разными цветами и оставляем в холодильнике на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: