Вафельный торт с желе: рецепт десерта по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вафельный торт

Один из самых вкусных, простых в приготовлении торт – вафельный. К тому же для приготовления десерта выпекать ничего не нужно. 

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Вкусный вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с желе, который готовится элементарно.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • вафельные коржи
  • желе 2 уп.
  • творог кисломолочный 600 г
  • сахарная пудра 60 г
  • молоко 250 мл
  • желатин 25 г

Способ приготовления:

1. Сначала готовим желе, оставляем в холодильнике до полного застывания, а затем нарезаем кубиками.

Желе для десерта

2. Желатин залейте молоком и оставьте на 10 минут. После разделите на две части и добавьте два желе.

Желатин с молоком

3. Перебейте творог с сахаром до однородности, влейте желатин с молоком, перемешайте.

Творожная смесь

4. Перемазываем коржи поочередно разными цветами и оставляем в холодильнике на несколько часов.

Готовый торт

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