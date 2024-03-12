Вафли из слоеного теста: как удивить родных простым блюдом на завтрак
Вафли из готового слоеного теста это просто находка для хозяек, имеющих очень мало времени не приготовления. Такие вафли прекрасно подойдут для перекуса, обеда в школе, или для полноценного и питательного завтрака всей семье.
Рецептом таких необычных вафель поделилась фудблогера с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, какую использует начинку для этого рецепта, а также добавила, что ее можно менять по своему вкусу.
Ингредиенты
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр
- Ветчина, или колбаса
- Твердый сыр
Способ приготовления
1. Дрожжевое слоеное тесто размораживаем и раскатываем до толщины примерно 2 мм.
2. Вырезаем из теста куски, подходящие по размеру и форме вафельницы.
3. Вафельницу разогреваем, и выкладываем на нее куски теста.
4. На тесто выкладываем кусок сыра и кусок ветчины.
5. Накрываем сверху второй частью теста.
6. Закрываем вафельницу и выпекаем до готовности. Продолжительность выпечки зависит от вафельницы. В среднем должно уйти около 8 минут.
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