Вафли из готового слоеного теста это просто находка для хозяек, имеющих очень мало времени не приготовления. Такие вафли прекрасно подойдут для перекуса, обеда в школе, или для полноценного и питательного завтрака всей семье.

Рецептом таких необычных вафель поделилась фудблогера с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, какую использует начинку для этого рецепта, а также добавила, что ее можно менять по своему вкусу.

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр

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Ветчина, или колбаса

Твердый сыр

Способ приготовления

1. Дрожжевое слоеное тесто размораживаем и раскатываем до толщины примерно 2 мм.

2. Вырезаем из теста куски, подходящие по размеру и форме вафельницы.

3. Вафельницу разогреваем, и выкладываем на нее куски теста.

4. На тесто выкладываем кусок сыра и кусок ветчины.

5. Накрываем сверху второй частью теста.

6. Закрываем вафельницу и выпекаем до готовности. Продолжительность выпечки зависит от вафельницы. В среднем должно уйти около 8 минут.

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