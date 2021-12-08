Ванильная панна-котта с клубничной начинкой: рецепт нежного и муссового десерта
О панна-котте не принято много и долго рассказывать – следует сразу запастись необходимыми ингредиентами и готовить. Единственное, что стоит знать – это очень нежный, муссовый и воздушный десерт, который влюбляет с первого кусочка. В сочетании с начинкой панна-котта создает просто взрыв вкусов. А еще она идеально впишется на ваш праздничный стол.
Рецептом панна-котты с клубничным конфи поделилась фудблогер Юлия Вилич. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для панна-котты:
сливки – 500 мл
сахар – 50 г
ванильный сахар –
желатин – 23 г
вода – 100 мл
Для конфи:
замороженная клубника – 400 г
сахар – 100-120 г
желатин – 15 г
вода – 90 мл
Способ приготовления:
1. Сливки и сахар поставить на слабый огонь и довести до кипения.
2. Снять с огня и добавить замоченный в воде желатин.
3. Дать массе остыть до комнатной температуры.
Способ приготовления конфи:
1. В размороженную клубнику добавить сахар. Взбить блендером.
2. Поставить на огонь и подождать, пока растворится сахар.
3. К горячей клубничной массе добавить предварительно замоченный в воде желатин. Перемешать до однородности. Дать массе остыть до комнатной температуры.
Формирование десерта:
1. В одну большую емкость или в маленькие формочки вылить тонкий слой панна-котты. Дать массе загустеть.
2. Налить тонкий слой клубничной внутренности. Дать загустеть. Повторять до тех пор пока не закончатся ингредиенты.
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