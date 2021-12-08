Ванильная панна-котта с клубничной начинкой: рецепт нежного и муссового десерта

О панна-котте не принято много и долго рассказывать – следует сразу запастись необходимыми ингредиентами и готовить. Единственное, что стоит знать – это очень нежный, муссовый и воздушный десерт, который влюбляет с первого кусочка. В сочетании с начинкой панна-котта создает просто взрыв вкусов. А еще она идеально впишется на ваш праздничный стол.

Рецептом панна-котты с клубничным конфи поделилась фудблогер Юлия Вилич. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для панна-котты:

сливки – 500 мл

сахар – 50 г

ванильный сахар –

желатин – 23 г

вода – 100 мл

Для конфи:

замороженная клубника – 400 г

сахар – 100-120 г

желатин – 15 г

вода – 90 мл

Способ приготовления:

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1. Сливки и сахар поставить на слабый огонь и довести до кипения.

2. Снять с огня и добавить замоченный в воде желатин.

3. Дать массе остыть до комнатной температуры.

Способ приготовления конфи:

1. В размороженную клубнику добавить сахар. Взбить блендером.

2. Поставить на огонь и подождать, пока растворится сахар.

3. К горячей клубничной массе добавить предварительно замоченный в воде желатин. Перемешать до однородности. Дать массе остыть до комнатной температуры.

Формирование десерта:

1. В одну большую емкость или в маленькие формочки вылить тонкий слой панна-котты. Дать массе загустеть.

2. Налить тонкий слой клубничной внутренности. Дать загустеть. Повторять до тех пор пока не закончатся ингредиенты.

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