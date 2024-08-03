Независимо от того, какая погода за окном, иногда организм начинает требовать вкусного десерта. Но если это происходит летом, когда стоит невероятная жара, лучше выбирать именно освежающие десерты.

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Одним из таких, конечно, мороженое. А если его приготовить дома по правильному рецепту, то оно точно получится вкуснее магазинного. Рецептом именно такого мороженого в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская.

Ингредиенты

Белый шоколад – 250 гр

Сливки – 450 мл

Ваниль или ванильный сахар

Молочный или черный шоколад – 100 гр

Печенье – 500 гр

Способ приготовления

1. Сливки соединяем с ванилью в сотейнике и включаем нагрев. Сливки должны дымиться, но не кипеть. Снимаем с нагрева.

2. Добавляем белый шоколад и тщательно перемешиваем до растворения.

3. Накрываем массу пленкой в контакт и отправляем в холодильник на 10-12 часов.

4. Из молочного шоколада делаем крошку.

5. Формируем мороженое. В форму выкладываем печенье.

6. Массу вынимаем из холодильника и взбиваем миксером.

7. Добавляем шоколадную крошку и хорошо перемешиваем.

8. Выкладываем массу на печенье, разравниваем и сверху выкладываем еще один слой печенья.

9. Отправляем в морозилку на 5 часов.

10. Снимаем форму, нарезаем по форме печенья и подаем на стол.

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