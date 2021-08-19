Варенье из алычи: 2 самых простых способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как сварить вкусное варенье из алычи

Алыча – разновидность слив, которые намного мельче, чем сливы, но при этом не уступают им по вкусу. Важно, что из нее можно приготовить вкуснейший соус сацебелли, а также сварить варенье, добавить в пироги.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного варенья из алычи, которое обязательно нужно приготовить дома.

1. Варенье из алычи с косточками

Из алычи можно сделать вкусное варенье

Ингредиенты:

  • алыча – 1 кг

  • сахар – 1,5 кг

  • вода – 1 л

Способ приготовления:

  1. Помойте алычу, косточки не удаляйте.

  2. Выложите ее в сотейник, засыпьте сахаром, так оставьте на 2 часа.

  3. После – залейте водой и варите 2 часа на слабом огне.

  4. Подготовьте банки и сразу перелейте горячее варенье в банки и законсервируйте.

  5. Обязательно переверните их вверх дном, укутайте теплым полотенцем.

  6. Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.

2. Варенье из алычи без косточки

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Ингредиенты:

  • алыча – 1 кг

  • сахар – 1 кг

Способ приготовления:

  1. Помойте алычу, разделите и удалите косточку.

  2. Засыпьте сахаром и отставьте на 2 часа, чтобы она пустила сок.

  3. После – варите до кипения и после еще 1 час, постоянно помешивая, чтобы варенье не пристало ко дну.

  4. Горячим разлейте в банки и законсервируйте, обязательно переверните вверх дном и укутайте теплой тканью.

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