Варенье из алычи: 2 самых простых способа приготовления

Алыча – разновидность слив, которые намного мельче, чем сливы, но при этом не уступают им по вкусу. Важно, что из нее можно приготовить вкуснейший соус сацебелли, а также сварить варенье, добавить в пироги.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного варенья из алычи, которое обязательно нужно приготовить дома.

1. Варенье из алычи с косточками

Ингредиенты:

алыча – 1 кг

сахар – 1,5 кг

вода – 1 л

Способ приготовления:

Помойте алычу, косточки не удаляйте. Выложите ее в сотейник, засыпьте сахаром, так оставьте на 2 часа. После – залейте водой и варите 2 часа на слабом огне. Подготовьте банки и сразу перелейте горячее варенье в банки и законсервируйте. Обязательно переверните их вверх дном, укутайте теплым полотенцем. Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.

2. Варенье из алычи без косточки

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Ингредиенты:

алыча – 1 кг

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

Помойте алычу, разделите и удалите косточку. Засыпьте сахаром и отставьте на 2 часа, чтобы она пустила сок. После – варите до кипения и после еще 1 час, постоянно помешивая, чтобы варенье не пристало ко дну. Горячим разлейте в банки и законсервируйте, обязательно переверните вверх дном и укутайте теплой тканью.

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