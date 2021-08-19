Варенье из алычи: 2 самых простых способа приготовления
Алыча – разновидность слив, которые намного мельче, чем сливы, но при этом не уступают им по вкусу. Важно, что из нее можно приготовить вкуснейший соус сацебелли, а также сварить варенье, добавить в пироги.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного варенья из алычи, которое обязательно нужно приготовить дома.
1. Варенье из алычи с косточками
Ингредиенты:
алыча – 1 кг
сахар – 1,5 кг
вода – 1 л
Способ приготовления:
Помойте алычу, косточки не удаляйте.
Выложите ее в сотейник, засыпьте сахаром, так оставьте на 2 часа.
После – залейте водой и варите 2 часа на слабом огне.
Подготовьте банки и сразу перелейте горячее варенье в банки и законсервируйте.
Обязательно переверните их вверх дном, укутайте теплым полотенцем.
Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.
2. Варенье из алычи без косточки
Ингредиенты:
алыча – 1 кг
сахар – 1 кг
Способ приготовления:
Помойте алычу, разделите и удалите косточку.
Засыпьте сахаром и отставьте на 2 часа, чтобы она пустила сок.
После – варите до кипения и после еще 1 час, постоянно помешивая, чтобы варенье не пристало ко дну.
Горячим разлейте в банки и законсервируйте, обязательно переверните вверх дном и укутайте теплой тканью.
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