Домашнее варенье из смородины – очень вкусное и полезное, которое даже без загустителей и желатина получается очень густое. Приготовить десерт по-новому можно, добавив для яркого вкуса ароматные травы и цитрусовые.

Фудблогер Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом варенья из черной смородины с базиликом, мятой и лимоном.

Ингредиенты на 4-5 б по 0,5 л:

смородина – 2 кг

сахар – 1,5 кг

мята – 4 веточки

базилик – 2 веточки

лимон – 2 ломтика

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Способ приготовления:

1. Сначала нужно промыть и почистить смородину от веточек.

2. Насыпать в ягоды сахар и перемешать лопаткой так, чтобы смородина осталась целой. Поставить вариться на средний огонь.

3. Тем временем подготовить зелень, а именно сформировать пучок базилика и мяты, завязать стебли ниточкой.

4. Когда закипит смородина, добавить зелень и лимон. Варить все 15 минут после закипания, постоянно помешивая. Образующуюся пенку снимать ложкой.

5. В конце достать зелень и ломтики лимона. Горячее варенье разлить в стерильные банки и герметично закатать. Перевернуть дном вверх и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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