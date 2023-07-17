Варенье из черной смородины по-новому: что добавить для яркого вкуса
Домашнее варенье из смородины – очень вкусное и полезное, которое даже без загустителей и желатина получается очень густое. Приготовить десерт по-новому можно, добавив для яркого вкуса ароматные травы и цитрусовые.
Фудблогер Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом варенья из черной смородины с базиликом, мятой и лимоном.
Ингредиенты на 4-5 б по 0,5 л:
- смородина – 2 кг
- сахар – 1,5 кг
- мята – 4 веточки
- базилик – 2 веточки
- лимон – 2 ломтика
Способ приготовления:
1. Сначала нужно промыть и почистить смородину от веточек.
2. Насыпать в ягоды сахар и перемешать лопаткой так, чтобы смородина осталась целой. Поставить вариться на средний огонь.
3. Тем временем подготовить зелень, а именно сформировать пучок базилика и мяты, завязать стебли ниточкой.
4. Когда закипит смородина, добавить зелень и лимон. Варить все 15 минут после закипания, постоянно помешивая. Образующуюся пенку снимать ложкой.
5. В конце достать зелень и ломтики лимона. Горячее варенье разлить в стерильные банки и герметично закатать. Перевернуть дном вверх и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!
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