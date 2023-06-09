Варенье из лепестков розы, или как еще называют – из ружи, довольно распространенный вид сладкой консервации, которую готовят в Украине. Оно имеет очень насыщенный цвет, приятный аромат и, что немаловажно, во вкусе заметно ощущается роза.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом изысканного варенья из лепестков чайной розы, которое вы легко приготовите в домашних условиях.

Ингредиенты:

лепестки розы – 500 г

сахар – 1,5 кг

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вода – 250 мл

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сначала собрать лепестки роз (делать это лучше с утра), тщательно их перебрать и взвесить.

2. Далее смешать в сотейнике воду, сахар и лимонную кислоту. Поставить на огонь и варить до полного растворения сахара.

3. Когда сахар растворился, выключить огонь и насыпать в сироп лепестки. Оставить в таком виде до полного охлаждения. Это занимает примерно 6-10 часов.

4. Когда пройдет отведенное время, процедуру кипячения варенье нужно повторить 1-2 раза. Его следует только довести до кипения и полностью охлаждать каждый раз.

5. На этом этапе можно разлить варенье в банки и закатать крышками. Приятного аппетита!

Фудблогер отмечает, что варенье из лепестков роз обладает отличными вкусовыми качествами и очень полезно для здоровья, особенно при простуде.

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