Варенье из лепестков розы: как приготовить изысканный десерт
Варенье из лепестков розы, или как еще называют – из ружи, довольно распространенный вид сладкой консервации, которую готовят в Украине. Оно имеет очень насыщенный цвет, приятный аромат и, что немаловажно, во вкусе заметно ощущается роза.
Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом изысканного варенья из лепестков чайной розы, которое вы легко приготовите в домашних условиях.
Ингредиенты:
- лепестки розы – 500 г
- сахар – 1,5 кг
- вода – 250 мл
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Сначала собрать лепестки роз (делать это лучше с утра), тщательно их перебрать и взвесить.
2. Далее смешать в сотейнике воду, сахар и лимонную кислоту. Поставить на огонь и варить до полного растворения сахара.
3. Когда сахар растворился, выключить огонь и насыпать в сироп лепестки. Оставить в таком виде до полного охлаждения. Это занимает примерно 6-10 часов.
4. Когда пройдет отведенное время, процедуру кипячения варенье нужно повторить 1-2 раза. Его следует только довести до кипения и полностью охлаждать каждый раз.
5. На этом этапе можно разлить варенье в банки и закатать крышками. Приятного аппетита!
Фудблогер отмечает, что варенье из лепестков роз обладает отличными вкусовыми качествами и очень полезно для здоровья, особенно при простуде.
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