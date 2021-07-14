Медовое варенье из шелковицы на зиму: 2 способа приготовления

Шелковица – очень вкусная и полезная ягода, в ей много витамина С и В, а также – калия и магния, которые помогают процессам кроветворения. Также она отлично регулирует уровень гемоглобина в крови. Из нее можно приготовить много вкусных блюд, например, пироги, добавить в вареники, компоты и сделать вкусное варенье.

Редакция FoodOboz делится с вами 2 самыми простыми способами приготовления варенья из шелковицы, которое будет вкусным угощением зимой.

1. Варенье "Пятиминутка"

Ингредиенты:

Черная шелковица – 1,5 кг

Сахар – 1 кг

Лимонная кислота – 1 щепотка

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Способ приготовления:

Помойте шелковицу, обязательно оторвите хвостики. Переложите в кастрюлю, засыпьте сахаром, оставьте так на 2-3 часа, чтобы сахар полностью растворился, а шелковица пустила сок. После – проставьте на слабый огонь, добавьте лимонную кислоту, перемешайте и варите до закипания и еще 5 после. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и сразу закатайте. Переверните вверх дном, накройте теплой тканью и дайте полностью остыть.

После – вынесите их в темное, прохладное место.

2. Варенье из шелковицы без варки

Ингредиенты:

Шелковица – 1 кг

Сахар – 800 г

Лимонная кислота – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Первым делом – переберите шелковицу, оторвите хвостики, помойте. Выложите в большую емкость, добавьте лимонную кислоту и сахар, перемешайте. Переложите все в блендер, взбейте до однородности и распределите по стерильным банкам, сверху добавьте немного сахара в каждую банку. Закройте крышками и можно поставить в холодильник или в прохладное, темное место.

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