Зеленые помидоры могут быть идеальными овощами для приготовления вкусных закусок на зиму, пикантной аджики и даже варенья.

Редакция FoodOboz делится рецептом варенья из зеленых помидоров, которое будет очень необычным по вкусу.

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Ингредиенты:

помидоры – 1 кг

вода – 3 л

сахар – 1200 г

лимонная кислота – щепотка

цедра лимона

Способ приготовления:

1. Помидоры разрежьте на половинки, вырежьте плодоножки и удалите семечки ложкой. После порежьте небольшими кусочками. Переложите помидоры в кастрюлю и залейте 1 литром кипятка. Доведите до кипения на сильном огне и варите 10 минут, постоянно помешивайте. Слейте воду, повторно залейте 1 литром прохладной воды и готовьте еще 10 минут.

2. Откиньте помидоры на дуршлаг, чтобы жидкость стекла. Переложите в миску, засыпьте сахаром, накройте крышкой и оставьте на час-два. Снова залейте 1 литром кипятка, доведите до кипения на небольшом огне и готовьте 10 минут. Снимите с огня, остудите, накройте крышкой и на день оставьте в холодильнике.

3. Слейте сироп, доведите до кипения на среднем огне и кипятите примерно 20 минут. Затем добавьте помидоры и перемешайте, варите еще 15 минут на медленном огне, после добавьте лимонную кислоту и тертую цедру. Готовое варенье разлейте по банкам и законсервируйте.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро и правильно приготовить аджику из зеленых помидоров на зиму.