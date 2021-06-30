Варенье из жимолости: 2 вкусных варианта

Лето – самое время зимних вкусных заготовок, среди которых почетное место занимают конечно же – малосольные огурцы, кабачки и вкуснейшие джемы, начиная от клубничного, вишневого и заканчивая конфитюром из роз. Но, если у вас все они уже есть, предлагаем вам приготовить очень полезное и необычайно вкусное варенье из жимолости, которое точно станет одним из ваших любимых.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 простых и очень вкусных рецепта густого, наваристого варенья из жимолости, которые готовятся просто элементарно.
1. Варенье из 3 ингредиентов
Ингредиенты:
Жимолость – 1 кг
Сахар – 1-1,2 кг
Вода – 200 мл
Способ приготовления:
Помойте хорошо ягоды, высушите.
Сироп: в емкость для варки налейте воду и всыпьте сахар, доведите до кипения и еще 10 минут варите на маленьком огне.
В кипящий сироп положите ягоды, хорошо и аккуратно размешайте исключительно деревянной лопаткой, доведите до кипения и снимите с огня.
Накройте готовое варенье полотенцем и так оставьте на 6-8 часов настаиваться.
По истечению времени проварите его еще 15-20 минут, тщательно перемешайте и перелейте варенье по заранее простерилизованных банках, закройте крышками и отправьте в темное прохладное место.
2. Варенье из жимолости с лимонной кислотой
Ингредиенты:
Жимолость – 1 кг
Вода – 200 мл
Сахар – 1 кг
Лимонная кислота – 1-2 г
Способ приготовления:
Начните с сиропа: вскипятите воду, добавьте сахар и проварите около 15-20 минут.
Ягоды помойте и сразу опустите в кипящий сироп, дайте ягодам закипеть в сиропе, после – варите еще 5 минут.
Оставьте варенье на 5-10 часов, чтобы оно хорошо настоялось.
После – доведите его до кипения, проварите 5-7 минут и снова оставьте настаиваться, пока все ягоды не опустятся на дно.
Еще раз проварите, добавьте лимонную кислоту и сразу разлейте по стерильным банкам, законсервируйте и переместите в темное, холодное место.
Варенье будет прекрасным дополнением к пирогу, вареникам, сырникам, и просто к чаю.
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