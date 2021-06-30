Варенье из жимолости: 2 вкусных варианта

Лето – самое время зимних вкусных заготовок, среди которых почетное место занимают конечно же – малосольные огурцы, кабачки и вкуснейшие джемы, начиная от клубничного, вишневого и заканчивая конфитюром из роз. Но, если у вас все они уже есть, предлагаем вам приготовить очень полезное и необычайно вкусное варенье из жимолости, которое точно станет одним из ваших любимых.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 простых и очень вкусных рецепта густого, наваристого варенья из жимолости, которые готовятся просто элементарно.

1. Варенье из 3 ингредиентов

Ингредиенты для густого варенья

Ингредиенты:

Жимолость – 1 кг

Сахар – 1-1,2 кг

Вода – 200 мл

Способ приготовления:

Помойте хорошо ягоды, высушите. Сироп: в емкость для варки налейте воду и всыпьте сахар, доведите до кипения и еще 10 минут варите на маленьком огне. В кипящий сироп положите ягоды, хорошо и аккуратно размешайте исключительно деревянной лопаткой, доведите до кипения и снимите с огня. Накройте готовое варенье полотенцем и так оставьте на 6-8 часов настаиваться. По истечению времени проварите его еще 15-20 минут, тщательно перемешайте и перелейте варенье по заранее простерилизованных банках, закройте крышками и отправьте в темное прохладное место.

2. Варенье из жимолости с лимонной кислотой

Варенье можно добавлять в любимые сладкие блюда

Ингредиенты:

Жимолость – 1 кг

Вода – 200 мл

Сахар – 1 кг

Лимонная кислота – 1-2 г

Способ приготовления:

Начните с сиропа: вскипятите воду, добавьте сахар и проварите около 15-20 минут. Ягоды помойте и сразу опустите в кипящий сироп, дайте ягодам закипеть в сиропе, после – варите еще 5 минут. Оставьте варенье на 5-10 часов, чтобы оно хорошо настоялось. После – доведите его до кипения, проварите 5-7 минут и снова оставьте настаиваться, пока все ягоды не опустятся на дно. Еще раз проварите, добавьте лимонную кислоту и сразу разлейте по стерильным банкам, законсервируйте и переместите в темное, холодное место.

Варенье будет прекрасным дополнением к пирогу, вареникам, сырникам, и просто к чаю.

Пирог со свежей жимолостью

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно и вкусно приготовить домашние лимонады из апельсина, лимона и лайма.

Финалист чемпионата Украины по латте-арту Владислав Иващенко поделился полезными советами, как выбрать качественное и полезное растительное молоко в магазине.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram