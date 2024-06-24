Варенье "Малибу" из крыжовника: как приготовить в домашних условиях
Именно сейчас продолжается активный сезон крыжовника. Ягода имеет приятный сладко-кислый вкус и очень сочная. Поэтому такой плод идеально подходит для приготовления варенья. Оно даже имеет свое особое название – "Малибу".
Идея приготовления варенья "Малибу" из крыжовника опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala foodblog в Instagram. Для того, чтобы загустить массу, можно использовать желфикс.
Ингредиенты:
- агрус – 800 г ягод
- апельсин (очищенный) – 200 г
- сахар – 1 кг
- желфикс – 1 пакетик
Способ приготовления:
1. Ягоды крыжовника помыть.
2. Удалить носики.
3. Пропустить через мясорубку.
4. Апельсин почистить.
5. Также пропустить через мясорубку.
6. Пакетик желфикса размешать с двумя столовыми ложками сахара от общей массы и добавить в ягоды.
7. Дать закипеть варенью.
8. Насыпать оставшийся сахар. Прокипятить 3 минуты.
9. Выключить плиту, снять пену, разлить по сухим чистым банкам.
10. Закрыть крышками.
11. Перевернуть, через 5 минут варенье готово.
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