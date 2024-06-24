Именно сейчас продолжается активный сезон крыжовника. Ягода имеет приятный сладко-кислый вкус и очень сочная. Поэтому такой плод идеально подходит для приготовления варенья. Оно даже имеет свое особое название – "Малибу".

Идея приготовления варенья "Малибу" из крыжовника опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala foodblog в Instagram. Для того, чтобы загустить массу, можно использовать желфикс.

Ингредиенты:

агрус – 800 г ягод

апельсин (очищенный) – 200 г

сахар – 1 кг

желфикс – 1 пакетик

Способ приготовления:

1. Ягоды крыжовника помыть.

2. Удалить носики.

3. Пропустить через мясорубку.

4. Апельсин почистить.

5. Также пропустить через мясорубку.

6. Пакетик желфикса размешать с двумя столовыми ложками сахара от общей массы и добавить в ягоды.

7. Дать закипеть варенью.

8. Насыпать оставшийся сахар. Прокипятить 3 минуты.

9. Выключить плиту, снять пену, разлить по сухим чистым банкам.

10. Закрыть крышками.

11. Перевернуть, через 5 минут варенье готово.

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