Для приготовления варенья чаще всего используют сахар. Этот продукт нужен как консервант, чтобы джем долго хранился в банках, а также был вязким. Но полезным такое варенье уже назвать трудно.

Поэтому редакция FoodOboz предлагает несколько альтернативных продуктов, которые позволят снизить количество добавленного сахара в разы или вообще обойтись без него.

Пептин или лимонная кислота

Если в варенье добавить пептин или лимонную кислоту – количество сахара уменьшится ровно в 2 раза. На 1 кг фруктов при использовании пептина количество сахара можно сократить до количества 300 г вместо 1 кг.

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Агар-агар

При использовании 1 чайной ложки агар-агара в варенье на 1 кг фруктов нужно добавить 500 г сахара вместо 1 кг.

Ягодное пюре

Вместо концентрированных компотов и ягодных джемов с сахаром можно использовать обычное ягодное или фруктовое пюре. Такой продукт отлично хранится в морозильной камере – нужно просто разморозить при необходимости. Пюре можно употреблять и в чистом виде, и разбавляя водой до состояния компота. Подобное пюре еще полезно тем, что оно не подвергается температурному воздействию. Консистенция же не зависит от количества сахара.

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