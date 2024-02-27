Самое важное в приготовлении удачных вареников – это тесто. Оно должно быть достаточно упругим и не разваливаться во время заморозки и отваривания. Поэтому, во время замешивания, не забудьте об одном простом ингредиенте.

Идея приготовления вкусных и привлекательных вареников с ливером опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Очень вкусно сделать изделия с ливером.

Ингредиенты для теста:

мука – 420 г

яйца – 1 шт (50 г)

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масло – 3 ст.л. (30 ч)

соль – 1/2 ч.л.

вода – 90 г

молоко – 90 г

Ингредиенты для начинки:

ливер – 500 г

соль, специи

жареный лук

Способ приготовления:

1. Муку просейте в глубокую миску.

2. Взбейте яйцо с солью и маслом до однородности и влейте в муку. Перетрите массу до крошки.

3. В кастрюле соедините воду и молоко. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения.

4. В крошку влейте горячую жидкость. Сначала перемешайте массу вилкой (потому что она горячая), а затем вымесите руками до гладкости и однородности. Если тесто будет липким – добавьте еще немного муки, если сухое – еще немного воды/молока.

5. Положить тесто в пакет и оставить на столе на 30-40 минут.

6. Подготовьте начинку. Ливер соедините с перцем, солью и луком.

7. Раскатайте часть теста. Остальное держите в пакете. Если тесто у вас немного липнет – подсыпьте муку.

8. Формочкой вырежьте кружочки из теста. В центр кружочка положите начинку, сформируйте вареники.

9. Дальше их можно морозить/варить. Для замораживания обязательно застилайте тарелки или дощечки пленкой.

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