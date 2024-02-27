Вареники будут иметь хороший цвет и получатся мягкими: из чего сделать тесто
Самое важное в приготовлении удачных вареников – это тесто. Оно должно быть достаточно упругим и не разваливаться во время заморозки и отваривания. Поэтому, во время замешивания, не забудьте об одном простом ингредиенте.
Идея приготовления вкусных и привлекательных вареников с ливером опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Очень вкусно сделать изделия с ливером.
Ингредиенты для теста:
- мука – 420 г
- яйца – 1 шт (50 г)
- масло – 3 ст.л. (30 ч)
- соль – 1/2 ч.л.
- вода – 90 г
- молоко – 90 г
Ингредиенты для начинки:
- ливер – 500 г
- соль, специи
- жареный лук
Способ приготовления:
1. Муку просейте в глубокую миску.
2. Взбейте яйцо с солью и маслом до однородности и влейте в муку. Перетрите массу до крошки.
3. В кастрюле соедините воду и молоко. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения.
4. В крошку влейте горячую жидкость. Сначала перемешайте массу вилкой (потому что она горячая), а затем вымесите руками до гладкости и однородности. Если тесто будет липким – добавьте еще немного муки, если сухое – еще немного воды/молока.
5. Положить тесто в пакет и оставить на столе на 30-40 минут.
6. Подготовьте начинку. Ливер соедините с перцем, солью и луком.
7. Раскатайте часть теста. Остальное держите в пакете. Если тесто у вас немного липнет – подсыпьте муку.
8. Формочкой вырежьте кружочки из теста. В центр кружочка положите начинку, сформируйте вареники.
9. Дальше их можно морозить/варить. Для замораживания обязательно застилайте тарелки или дощечки пленкой.
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