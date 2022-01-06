Вареники на пару: рецепт полтавских на Рождество

Вареники.

Рецепт.

Наконец.

Издание третье, дополненное.

С чего начинаются вареники?

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Вареники в нормальній українській сім’ї починаються з голодних і спраглих людської їжі очей, а також із природнього бажання показати себе неабиякою хазяйкою. Тоді дістаються миски. Готується смачна начинка, пахтить по хаті смачним, духмяним, красивим і душевним.

Начинка

В начинку може піти все смачнесеньке, що є в хаті, окрім вермішелі, бо воно може і цікаво, але не дуже смачно тісто з тістом. Найбільше в нашій родині полюбляють закласти в вареник тушкованої капусти самої чи з грибочками, або картоплі зі шкварочками.

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Проте із задоволенням летять до рота також вареники із вишні, малини, солоного чи солодкого сиру, і навіть з ізюмом.

Кілька раптових підказок до начинки:

Наприкінці тушкування капусти додайте в неї пару ложок молока. Отримаєте дуже смачну капусту.

Усю солону начинку готуйте з дуже яскравим смаком, ніби трішки переможеним, зовсім грамину переможеним, бо тісто пісне і якщо і начинка буде надто ніжною, то буде трохи не те.

Мак на начинку, слід гарно пропарить і перетерти. Найцікавіше він відчувається в начинці не сам - з вишнею або карамелізованиси яблуками.

Хочете добряче повимахуватися перед гостями — змішайте пасеровану на маслі грушу з горгонзолою. Ммммм, ці гості до вас потім прийдуть не раз.

Набридла звичайна картопля в начинці, змішайте її з сиром, додайте шпинату.

Хочете, щоб в хаті пахло літом і сонцем, купіть заморожену вишню, і не варіть вареники з нею розморозьие її, і вкладайте у тісто пару вишеньок і трохи цукру, але їжте ці вареники у фартушку бо сік з таких вареників бризкає на всі боки.

Зробіть вареники із солодким сиром і журавлиною.

Або із солоним сиром і зеленню.

Коли я говорю про сир зараз, то це про кисломолочний, той який називають "твооораг". Так от на начинку беріть сир такий гарно відтоплений, щоб із нього сироватка не текла, або дома на ситечку відіжміть його краще. У сир додайте яйце, або хоча б жовток.

Варіння

Вареник справжній має бути на пару, тому городимо спеціальний пристрій де будемо варити. Знайдіть найбільшу в діаметрі каструлю, тільки щоб до неї була висока кришка, або щоб можна було накрити сковорідкою глибоченькою чи мискою. Підібрали, приміряли. Якщо все сходиться й підходить, то набираєте в каструлю на долоню не повно води, а зверху дуже туго пов’язуєте шмат марлі. Можна не затягувати на марлі вузли, а притиснути її по колу до каструлі тугенько звичайною резинкою. Можна взагалі відмовитися від марлі якщо маєте конструкцію для варіння на пару, або і звичайну металеву сітку, бризкоуловлювач. Проте металеву сітку треба буде змастити олією щоб вареники не прикіпали до неї. От все зробили і ставите воду хай закіпає, поки ви вмісите тісто.

Мене часто питали чи можна варити у пароварці чи в мультиварці. Можна. Виходить класно, єдине, що помітила - під кожну пароварку чи мультиварка треба підлаштуватися і варити можливо доведеться на пару хвилин довше. Бо моделі різні.

Тісто

Півлітра теплої питної води вилийте в чималу миску, туди додайте 25-30 грамів пресованих дріжджів, половину столової ложки цукру, півчайної ложки солі, одну чайну ложку соди і дві столових ложки олії, все це діло добре розмішайте і всипте десь три стакани просіяного білого борошна. І почніть мішати, мішайте ніжно і разом з тим безкомпромісно, додавайте потім потроху борошна, скільки попросить тісто. Піде десь до кілограма борошна. Добре вимішане тісто на вареники має бути ніжним, гладеньким, пухкеньким і не чіплятися до рук. Головне не перетовкти його.

Для порівняння - готове тісто на дотик схоже справді на дитячі сіднички)))

Другий варіант тіста - на кислому молоці, або на кефірі:

Півлітра теплого, кімнатної температури кефіру, або кислого молока, півчайної ложки солі, чайна ложка соди, борошно, теж десь до кілограма піде. Я змішую борошно із содою, просіваю пару разів, сиплю сіль і вливаю кисле молоко. Замішую. В кінці можу примішати пару ложок олії, але не завжди.

От тільки вмісили ви тісто, то беріть зразу начинку і ліпіть вареники, бо як закипить вода, то ви покладете їх на сітку, чи марлю, вкриєте зверху кришкою, чи глибокою сковорідкою і дасте їм там 6-7 хвилин на пару поваритися. Піднявши кришку, ви побачите пухкенькі, ніжні і смачні варенички.

Завчасно підготуйте те чим ви помастите вареники і сам посуд куди зніматимете. В ідеалі то має бути макітра, спеціальний такий розмальований глиняний горщик, як в пацюка в гоголівських "вечорах". Той горщик краще завчасно нагріти і вкласти на дно столову ложку вершкового масла або ж засмажки. Готові вареники складаєте в горщик, легко і ніжно його перетрушуєте, і накриваєте рушником, і так варите і примащуєте кожну партію. Не скупіться на масло чи засмажку.

Не нервуйтеся, якщо вареники ваші не схожі на рекламні рівненські один в один, тісто дуже ніжне і дуже пухке, воно набуває і піднімається і в процесі обмащування може трішки прим'ятися. В цьому нічого страшного, на смак - це ніяк не вплине.

На стіл

На стіл вареник має потрапити свіжий, тільки зварений, политий зверху сметаною чистою, або з перчиком та зеленню, то вже як самі схочете. Сметани не шкодуйте, бо то ж таки дуже смачно з нею буде. Наша бабуся було ставила посеред столу цілу мисяру сметани і ми всі вмочали туди вареники і їли так що аж ляскіт до стелі стояв.

Смачного вам полтавського вареника, дорогенькі!

Поїдання.

Це дуже важно!!!!

Поїдати вареники слід у гарній компанії. Ні в якому разі, нікада і нізащо ніззя їсти такі вареники в одіночку. Бо то вже не поїдання, а огидна ужираловка, після якої не наслаждєніє, а несварєніє, ожирєніє і капєц. Тому, як тільки почали варити вареники, дзвоніть кумам, друзям, колегам, сусідам, чи пишіть у фейсбуці. Таким образом ви обрітаєте істинних поклонників і справжніх захисників українських кулінарних традицій, які потім з вами заодно стоятимуть у всіх вареникосрачах.

А ще з поїданням вареників така штука, шо даже єслі ви не збирались пить, то сама собою случайно знайдеться чарочка або келишок - смачного вина, віскаріка чи навіть горілочки. А під це душевні розмови.

Ніколи не кажіть "ого які вареники, та мені більше одного не влізе". Повірте, в цей момент ви питаєтесь намахать себе, бо потім їстимете п'ятий і казатимете, "я не понімаю, куди воно лягає, але давай ще парочку".

І пам'ятайте!!! Пригощаючи людей варениками, ви превращаєте їх в сообщеніків, у настоящу вареникову мафію.