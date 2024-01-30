Вареники получатся рыхлыми и не разварятся: из какого теста приготовить
Домашние вареники никогда не сравнятся с магазинными. Но чтобы блюдо получилось действительно вкусным, а уже сформированные изделия не разваливались – нужно сделать правильное тесто. Для этого воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления идеальных рыхлых вареников с сочной начинкой опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Внутрь очень вкусно положить измельченное куриное филе с луком.
Ингредиенты для теста:
- 400 г муки
- 180 мл воды
- 35 г масла сливочного
- 1/2 ч.л. соли
- 1 яйцо куриное
Для начинки:
- 2 куриных филе
- 2 луковицы репчатых
- 1/2 ч.л. перца черного молотого
- 1 ч.л. соли
- 30 г масла сливочного
Способ приготовления:
1. Высыпать муку в миску.
2. Добавить остальные компоненты для теста.
3. Замесить тесто руками.
4. Положить в полиэтиленовый пакет на 30 минут в холодильник.
5. Для начинки отварить куриное филе.
6. Перекрутите его на мясорубке.
7. Поджарить лук с маслом и специями.
8. Еще раз прокрутить все вместе через мясорубку.
9. Тесто нарезать на кусочки.
10. Раскатать и выложить начинку.
11. Слепить вареники, варить в подсоленной воде до готовности.
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