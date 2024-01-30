Домашние вареники никогда не сравнятся с магазинными. Но чтобы блюдо получилось действительно вкусным, а уже сформированные изделия не разваливались – нужно сделать правильное тесто. Для этого воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления идеальных рыхлых вареников с сочной начинкой опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Внутрь очень вкусно положить измельченное куриное филе с луком.

Ингредиенты для теста:

Видео дня

400 г муки

180 мл воды

35 г масла сливочного

1/2 ч.л. соли

1 яйцо куриное

Для начинки:

2 куриных филе

2 луковицы репчатых

1/2 ч.л. перца черного молотого

1 ч.л. соли

30 г масла сливочного

Способ приготовления:

1. Высыпать муку в миску.

2. Добавить остальные компоненты для теста.

3. Замесить тесто руками.

4. Положить в полиэтиленовый пакет на 30 минут в холодильник.

5. Для начинки отварить куриное филе.

6. Перекрутите его на мясорубке.

7. Поджарить лук с маслом и специями.

8. Еще раз прокрутить все вместе через мясорубку.

9. Тесто нарезать на кусочки.

10. Раскатать и выложить начинку.

11. Слепить вареники, варить в подсоленной воде до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: