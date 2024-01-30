Вареники получатся рыхлыми и не разварятся: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вареники получатся рыхлыми и не разварятся: из какого теста приготовить

Домашние вареники никогда не сравнятся с магазинными. Но чтобы блюдо получилось действительно вкусным, а уже сформированные изделия не разваливались – нужно сделать правильное тесто. Для этого воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления идеальных рыхлых вареников с сочной начинкой опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Внутрь очень вкусно положить измельченное куриное филе с луком.

Вареники получатся рыхлыми и не разварятся: из какого теста приготовить

Ингредиенты для теста:

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  • 400 г муки
  • 180 мл воды
  • 35 г масла сливочного
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 яйцо куриное

Для начинки:

  • 2 куриных филе
  • 2 луковицы репчатых
  • 1/2 ч.л. перца черного молотого
  • 1 ч.л. соли
  • 30 г масла сливочного

Способ приготовления:

Вареники получатся рыхлыми и не разварятся: из какого теста приготовить

1. Высыпать муку в миску.

2. Добавить остальные компоненты для теста.

3. Замесить тесто руками.

Вареники получатся рыхлыми и не разварятся: из какого теста приготовить

4. Положить в полиэтиленовый пакет на 30 минут в холодильник.

5. Для начинки отварить куриное филе.

6. Перекрутите его на мясорубке.

Вареники получатся рыхлыми и не разварятся: из какого теста приготовить

7. Поджарить лук с маслом и специями.

8. Еще раз прокрутить все вместе через мясорубку.

9. Тесто нарезать на кусочки.

Вареники получатся рыхлыми и не разварятся: из какого теста приготовить

10. Раскатать и выложить начинку.

11. Слепить вареники, варить в подсоленной воде до готовности.

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