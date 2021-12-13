Вареники с гречкой и куриной печенью, запеченные под грибным соусом от ресторана "Царское село"
Вареники – вкусное традиционное украинское блюдо, которое очень просто готовится. Начинок для него очень много, на любой вкус, начиная от соленых – с капустой, с мясом, заканчивая сладкими – творог, ягоды, фрукты.
Шеф-повар ресторана "Царское село" Валентина Кучер поделилась рецептом вкусного блюда – вареники с гречневой кашей и куриной печенью, запеченные под грибным соусом.
Ингредиенты для теста:
вода – 50 мл
сливочное масло – 20 г
соль – щепотка
уксус – 5 г
мука – 60 г
яичный желток – 1шт.
Ингредиенты для начинки:
гречневая крупа – 20 г
куриная печень – 70 г
лук репчатый – 10 г
масло – 10 г
соль – 0,5 г
перец – 0,5 г
Ингредиенты для соуса:
белые грибы – 150 г
репчатый лук – 50 г
масло – 20 г
сливки 30% – 100 мл
соль – 0,5 г
перец – 0,5 г
Способ приготовления теста:
1. Вскипятите воду, добавьте сливочное масло, соль, уксус и муку, заварите тесто.
2. В теплое тесто добавьте желток и хорошо его замесите.
Способ приготовления начинки:
1. Сварите до готовности гречку.
2. Печень порежьте мелкими кубиками и хорошо обжарьте на растительном масле.
3. Порежьте лук.
4. Смешайте гречку, жареную печень и лук, щедро посолите, поперчите и перемешайте.
Способ приготовления соуса:
1. Сварите грибы до готовности, нарежьте средним кубиком, обжарьте с луком на растительном масле, добавьте сливки и протушите 5-7 минут.
Готовим вареники:
1. Раскатайте тесто толщиной 2 мм, вырежьте вареники.
2. Выложите готовый фарш в каждый вареник, аккуратно слепите так, чтобы края не разошлись.
3. Вскипятите воду, добавьте соль, выложите вареники и варите, пока они не всплывут.
4. Затем переложите часть готового соуса в подходящую посуду для запекания, сверху выложите вареники и снова соус.
5. Отправьте в духовку на 5-7 минут при 180°С.
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