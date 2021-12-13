Вареники с гречкой и куриной печенью, запеченные под грибным соусом от ресторана "Царское село"

Вареники – вкусное традиционное украинское блюдо, которое очень просто готовится. Начинок для него очень много, на любой вкус, начиная от соленых – с капустой, с мясом, заканчивая сладкими – творог, ягоды, фрукты.

Шеф-повар ресторана "Царское село" Валентина Кучер поделилась рецептом вкусного блюда – вареники с гречневой кашей и куриной печенью, запеченные под грибным соусом.

Ингредиенты для теста:

вода – 50 мл

сливочное масло – 20 г

соль – щепотка

уксус – 5 г

мука – 60 г

яичный желток – 1шт.

Ингредиенты для начинки:

гречневая крупа – 20 г

куриная печень – 70 г

лук репчатый – 10 г

масло – 10 г

соль – 0,5 г

перец – 0,5 г

Ингредиенты для соуса:

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белые грибы – 150 г

репчатый лук – 50 г

масло – 20 г

сливки 30% – 100 мл

соль – 0,5 г

перец – 0,5 г

Способ приготовления теста:

1. Вскипятите воду, добавьте сливочное масло, соль, уксус и муку, заварите тесто.

2. В теплое тесто добавьте желток и хорошо его замесите.

Способ приготовления начинки:

1. Сварите до готовности гречку.

2. Печень порежьте мелкими кубиками и хорошо обжарьте на растительном масле.

3. Порежьте лук.

4. Смешайте гречку, жареную печень и лук, щедро посолите, поперчите и перемешайте.

Способ приготовления соуса:

1. Сварите грибы до готовности, нарежьте средним кубиком, обжарьте с луком на растительном масле, добавьте сливки и протушите 5-7 минут.

Готовим вареники:

1. Раскатайте тесто толщиной 2 мм, вырежьте вареники.

2. Выложите готовый фарш в каждый вареник, аккуратно слепите так, чтобы края не разошлись.

3. Вскипятите воду, добавьте соль, выложите вареники и варите, пока они не всплывут.

4. Затем переложите часть готового соуса в подходящую посуду для запекания, сверху выложите вареники и снова соус.

5. Отправьте в духовку на 5-7 минут при 180°С.

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