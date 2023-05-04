Домашние вареники умеет готовить практические каждая хозяйка, самое важное – сделать удачное тесто. Для начинки можно использовать абсолютно любые ингредиенты, начиная от жареной капусты, мяса, рыбы, грибов, картофеля, заканчивая ягодами, творогом, маком.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных вареников с пюре, пармезаном и беконом.

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Ингредиенты:

Мука – 200 г

Кипяток – 100 мл

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Пюре картофельное – 200 г

Пармезан – 50 г

Соль и перец – по вкусу

Бекон – 150 г

Желтки – 2 шт.

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Приготовьте тесто для вареников. Раскатайте, вырежьте формы для вареников.

2. Приготовьте пюре, добавьте специи, перемешайте.

3. Выложите начинку на средину теста, защепите так, чтобы начинка не выпала. Варите до готовности.

4. Порежьте бекон кубиком, обжарьте до золотистости.

5. Смешайте желтки с пармезаном, добавьте масло после жарки бекона, перемешайте, переложите смесь на сковороду, жарьте, пока масса не станет однородной, добавьте жареный бекон и выложите туда вареники.

Подавайте блюдо горячим, будет очень вкусно и сытно!

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