Вкусные вареники с картошкой на скорую руку

Какой украинец не любит вкусные, ароматные вареники с разными начинками – однозначно таких мало. Осенью их можно приготовить с полезной капустой, грибами и, конечно же, с картошкой.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкуснейших, пышных и очень простых в приготовлении вареников с картофелем.

Ингредиенты:

Для теста:

Вода кипяченая холодная – 1 стакан

Мука – 3-3,5 стакана

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Начинка:

Картофель – 1 кг

Лук репчатый – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Масло сливочное – 20 г

Масло растительное – 1-3 ст. л.

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

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Начинка: почистите лук, порежьте кубиком и хорошо обжарьте на растительном масле до золотистости. Картофель отварите, сделайте из него пюре, добавьте масло, соль, перец и жаренный лук, тщательно перемешайте, Тесто: просейте муку, добавьте соль, яйцо, растительное масло и перемешайте, влейте немного воды, еще перемешайте, чтобы тесто было эластичным и не забитым. Дайте ему постоять около 30 минут. Готовое тесто раскатайте, выдавите кружочки для вареников, в каждый выложите начинку и хорошо залепите, чтобы начинка при варке не выпала. Вскипятите воду, бросьте вареники и варите – пока не всплывут.

Подавать лучше всего сразу, можно сделать пассеровку или приправить сметаной.

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