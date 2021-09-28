Вкусные вареники с картошкой на скорую руку
Какой украинец не любит вкусные, ароматные вареники с разными начинками – однозначно таких мало. Осенью их можно приготовить с полезной капустой, грибами и, конечно же, с картошкой.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкуснейших, пышных и очень простых в приготовлении вареников с картофелем.
Ингредиенты:
Для теста:
Вода кипяченая холодная – 1 стакан
Мука – 3-3,5 стакана
Яйцо – 1 шт.
Растительное масло – 1 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Начинка:
Картофель – 1 кг
Лук репчатый – 2 шт.
Соль, перец – по вкусу
Масло сливочное – 20 г
Масло растительное – 1-3 ст. л.
Способ приготовления:
Начинка: почистите лук, порежьте кубиком и хорошо обжарьте на растительном масле до золотистости.
Картофель отварите, сделайте из него пюре, добавьте масло, соль, перец и жаренный лук, тщательно перемешайте,
Тесто: просейте муку, добавьте соль, яйцо, растительное масло и перемешайте, влейте немного воды, еще перемешайте, чтобы тесто было эластичным и не забитым. Дайте ему постоять около 30 минут.
Готовое тесто раскатайте, выдавите кружочки для вареников, в каждый выложите начинку и хорошо залепите, чтобы начинка при варке не выпала.
Вскипятите воду, бросьте вареники и варите – пока не всплывут.
Подавать лучше всего сразу, можно сделать пассеровку или приправить сметаной.
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