Вареники с сыром на Масленицу: поддерживаем украинские традиции

Це свято має багато назв — Масниця, Масляна, Сиропуст, Колодій. І у вас воно, напевно, асоціюється з млинцями. Але, традиційно, українці в цей час готували всякі страви з молочних продуктів: сиру, сметани, масла. А ще — ліпили багато вареників.

Я завжди кажу про те, що наше треба пам'ятати і готувати. Тому давайте цього року на Масницю зробимо рідненькі вареники з сиром.

Я вирішив готувати з заварного тіста і не використовував яйце, так тісто виходить ніжнішим. Для цього прогрійте в сотейнику 250 мл води до появи пари. В миску або комбайн висипте 500 г борошна, додайте гарячу воду, ½ ч. л. солі і дрібку цукру. За тим додайте 4 ст. л. соняшникової олії і замісіть тісто. Готове тісто трохи підмішайте руками, оберніть харчовою плівкою і поставте в холодильник на 20-30 хвилин.

Видео дня

Тим часом, Змішайте 5 ст. л. маку з 1 ст. л. цукру. Перебийте в подрібнювачі чи кавомолці або просто в ступці. Так мак краще розітреться. З'єднайте перетертий мак з 500 г сиру. Я взяв домашній сир 9% жирності, але ви можете взяти будь-який інший. Додайте до начинки 2 столові ложки цукру і вбийте 1 яйце. Добре перетріть начинку виделкою до однорідної консистенції.

Тісто у вас є, начинка є, залишилося поєднати їх, перетворивши у неймовірно смачні варенички. Коли приготуєте їх, то можете додати зверху соус, змішавши дві рівні порції сметани і згущеного молока. Вийде просто божественно.