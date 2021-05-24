Вареники за 5 минут без варки: 3 необычных рецепта

Если вам надоели классические вареники с пышным тестом, маслом, жирной капустой или перченным мясом и плюс вы не любите готовить – тогда самое время сделать это блюдо за 5 минут. Тем более, что будет оно более легким, вкусным и диетическим.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 нетрадиционных рецепта вкусных и главное – полезных вареников, которые не навредят ни фигуре, ни организму.
Вишневые вареники без варки
Ингредиенты:
свежие вишни – 2-3 стакана
свежая клубника – 1 стакан
мед – 2-3 ст. л.
рисовая бумага
Способ приготовления:
Из вишни удалите косточки.
Клубнику взбейте вместе с медом в блендере.
Замочите рисовую бумагу на пару минут, пока она не станет эластичной.
На край выложите вишни и клубничный соус, аккуратно заверните в конвертик или по типу голубца.
Уложите на тарелку и полейте оставшейся клубникой с медом.
Цветные вареники
Ингредиенты:
рисовая мука – 1 стакан
яйца –1 шт.
соль – 1 ч. л.
вода – 40-50 мл
В качестве красителей можно использовать:
для красного цвета – 1 ч. ложку томатной пасты или 50 мл свеклы
желтый цвет – 1 ст. ложка куркумы
оранжевый – 50 мл выжатого сока моркови
зеленый – 50 мл сока шпината
Способ приготовления:
Делаем тесто: в муку добавляем яйцо, соль, воду и хорошо замешиваем.
Добавляем в тесто тот сок – 50 мл, который даст желаемый цвет.
Начинку делаем на свое усмотрение – от сладкой до селеной.
Лепим вареники и варим, как обычные – до готовности.
Подавать можно со сметаной.
Печеные "вареники" на палочке
Ингредиенты:
мука – любая на ваш вкус – 1 стакан
яйца – 1-2 шт
вода или молоко – 50-60 мл
соль – 10 г
сода – 10 г
Для начинки: можно взять любые продукты на ваш вкус.
Способ приготовления:
Смешиваем муку, яйца, соль, соду, воду и хорошо замешиваем тесто.
После раскатываем в тонкий пласт и вырезаем кружочки диаметра рюмки.
Кладем начинку и закрепляем на край деревянную палочку, сверху закрываем все это еще одним кружочком теста.
Готовые вареники выкладываем на смазанный маслом противень.
Выпекаем около 20-25 минут при 150 С.
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