Вареники за 5 минут без варки: 3 необычных рецепта

Если вам надоели классические вареники с пышным тестом, маслом, жирной капустой или перченным мясом и плюс вы не любите готовить – тогда самое время сделать это блюдо за 5 минут. Тем более, что будет оно более легким, вкусным и диетическим.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 нетрадиционных рецепта вкусных и главное – полезных вареников, которые не навредят ни фигуре, ни организму.

Вишневые вареники без варки

Вишневые вареники. Источник: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

свежие вишни – 2-3 стакана

свежая клубника – 1 стакан

мед – 2-3 ст. л.

рисовая бумага

Способ приготовления:

Из вишни удалите косточки. Клубнику взбейте вместе с медом в блендере. Замочите рисовую бумагу на пару минут, пока она не станет эластичной. На край выложите вишни и клубничный соус, аккуратно заверните в конвертик или по типу голубца. Уложите на тарелку и полейте оставшейся клубникой с медом.

Цветные вареники

Разноцветные вареники. Источник: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

рисовая мука – 1 стакан

яйца –1 шт.

соль – 1 ч. л.

вода – 40-50 мл

В качестве красителей можно использовать:

для красного цвета – 1 ч. ложку томатной пасты или 50 мл свеклы

желтый цвет – 1 ст. ложка куркумы

оранжевый – 50 мл выжатого сока моркови

зеленый – 50 мл сока шпината

Способ приготовления:

Делаем тесто: в муку добавляем яйцо, соль, воду и хорошо замешиваем. Добавляем в тесто тот сок – 50 мл, который даст желаемый цвет. Начинку делаем на свое усмотрение – от сладкой до селеной. Лепим вареники и варим, как обычные – до готовности.

Подавать можно со сметаной.

Печеные "вареники" на палочке

Ингредиенты:

мука – любая на ваш вкус – 1 стакан

яйца – 1-2 шт

вода или молоко – 50-60 мл

соль – 10 г

сода – 10 г

Для начинки: можно взять любые продукты на ваш вкус.

Способ приготовления:

Смешиваем муку, яйца, соль, соду, воду и хорошо замешиваем тесто. После раскатываем в тонкий пласт и вырезаем кружочки диаметра рюмки. Кладем начинку и закрепляем на край деревянную палочку, сверху закрываем все это еще одним кружочком теста. Готовые вареники выкладываем на смазанный маслом противень. Выпекаем около 20-25 минут при 150 С.

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