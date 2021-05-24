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Вареники за 5 минут без варки: 3 необычных рецепта

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Если вам надоели классические вареники с пышным тестом, маслом, жирной капустой или перченным мясом и плюс вы не любите готовить – тогда самое время сделать это блюдо за 5 минут. Тем более, что будет оно более легким, вкусным и диетическим.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 нетрадиционных рецепта вкусных и главное – полезных вареников, которые не навредят ни фигуре, ни организму.

Вишневые вареники без варки

Вишневые вареники
Вишневые вареники. Источник: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

  • свежие вишни – 2-3 стакана

  • свежая клубника – 1 стакан

  • мед – 2-3 ст. л.

  • рисовая бумага

Способ приготовления:

  1. Из вишни удалите косточки.

  2. Клубнику взбейте вместе с медом в блендере.

  3. Замочите рисовую бумагу на пару минут, пока она не станет эластичной.

  4. На край выложите вишни и клубничный соус, аккуратно заверните в конвертик или по типу голубца.

  5. Уложите на тарелку и полейте оставшейся клубникой с медом.

Цветные вареники

Разноцветные вареники
Разноцветные вареники. Источник: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

  • рисовая мука – 1 стакан

  • яйца –1 шт.

  • соль – 1 ч. л.

  • вода – 40-50 мл

В качестве красителей можно использовать:

  • для красного цвета – 1 ч. ложку томатной пасты или 50 мл свеклы

  • желтый цвет – 1 ст. ложка куркумы

  • оранжевый – 50 мл выжатого сока моркови

  • зеленый – 50 мл сока шпината

Способ приготовления:

  1. Делаем тесто: в муку добавляем яйцо, соль, воду и хорошо замешиваем.

  2. Добавляем в тесто тот сок – 50 мл, который даст желаемый цвет.

  3. Начинку делаем на свое усмотрение – от сладкой до селеной.

  4. Лепим вареники и варим, как обычные – до готовности.

Подавать можно со сметаной.

Печеные "вареники" на палочке

Ингредиенты:

  • мука – любая на ваш вкус – 1 стакан

  • яйца – 1-2 шт

  • вода или молоко – 50-60 мл

  • соль – 10 г

  • сода – 10 г

Для начинки: можно взять любые продукты на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Смешиваем муку, яйца, соль, соду, воду и хорошо замешиваем тесто.

  2. После раскатываем в тонкий пласт и вырезаем кружочки диаметра рюмки.

  3. Кладем начинку и закрепляем на край деревянную палочку, сверху закрываем все это еще одним кружочком теста.

  4. Готовые вареники выкладываем на смазанный маслом противень.

  5. Выпекаем около 20-25 минут при 150 С.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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