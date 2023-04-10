Сало – вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда.

Фудблогер Жанна с ником zha457 на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареного сала во вкусном маринаде с медом, горчицей и соевым соусом. Отмечается, что такой способ приготовления подходит и для подбрюшины.

Ингредиенты:

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сало\подбрюшина – 1 кг

Маринад:

мед – 1 ч. л.

горчица – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

соевый соус – 1 ч. л.

чеснок

паприка – 1 ч. л.

черный перец

Способ приготовления:

1. Для начала необходимо смешать все нужные ингредиенты для маринада.

2. Полученной массой смазать сало или подбрюшину со всех сторон. Положить в пакет и плотно завязать, чтобы не проникал воздух, оставить в таком виде на 30 минут.

3. Через полчаса завернуть сало еще в два пакета и плотно завязать. Положить в кастрюлю с водой, довести до кипения и варить 1,5 часа (через 45 минут перевернуть сало на другую сторону). Кто любит мягкое сало – варить 2 часа.

4. Вареное сало достать из пакета и можно есть.

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