Варенуха – вкусный алкогольный напиток, распространенный на Левобережной Украине с XVI века. Главными ингредиентами напитка былы: водка или самогон, мед, яблоки, груши, сливы, вишни и пряности. Еще этот напиток можно готовить из без алкоголя, добавив травы, специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом варенухи, который был опубликован в Facebook на странице "Мандри Країною з Лілією Рубан".

Ингредиенты:

водка

мед – 1-2 ст. л.

сухофрукты – яблоки, сливы, груши – горсть

свежий имбирь

душистый перец, кардамон, гвоздика

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Способ приготовления:

1. В горшок глиняный положите сухофрукты, добавьте мед, специи, порезанный имбирь. Залейте водкой.

2. Из хлеба вырежьте крышку на горшок. Сделайте тесто как на хлеб, залепите края горшка, закрывая тестом и крышку.

3. Поставьте в печь и готовьте напиток около 2 дней. Напиток должен хорошо настояться!

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