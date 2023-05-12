Варенуха: что это такое и как приготовить древний украинский алкогольный напиток

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт напитка

Варенуха – вкусный алкогольный напиток, распространенный на Левобережной Украине с XVI века. Главными ингредиентами напитка былы: водка или самогон, мед, яблоки, груши, сливы, вишни и пряности. Еще этот напиток можно готовить из без алкоголя, добавив травы, специи.

Как приготовить вкусную варенуху

Редакция FoodOboz делится рецептом варенухи, который был опубликован в Facebook на странице "Мандри Країною з Лілією Рубан"

Ингредиенты:

  • водка 
  • мед – 1-2 ст. л. 
  • сухофрукты – яблоки, сливы, груши – горсть 
  • свежий имбирь 
  • душистый перец, кардамон, гвоздика 
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Способ приготовления:

1. В горшок глиняный положите сухофрукты, добавьте мед, специи, порезанный имбирь. Залейте водкой. 

Чернослив для приготовления напитка

2. Из хлеба вырежьте крышку на горшок. Сделайте тесто как на хлеб, залепите края горшка, закрывая тестом и крышку. 

Специи для напитка

3. Поставьте в печь и готовьте напиток около 2 дней. Напиток должен хорошо настояться! 

Готовый напиток

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