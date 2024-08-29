Варить или запекать: как приготовить овощ, чтобы он был максимально полезным
Свекла является одним из самых вкусных, бюджетных и полезных овощей, которые можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Ее также можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также соусов.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и лучше всего готовить свеклу, чтобы она оставалась полезной и вкусной.
Вареная свекла
Специалисты утверждают, что свеклу лучше не варить, так как после после большая часть его полезных веществ останется в воде, в которой варился овощ.
Запеченная свекла
Лучше всего запечь свеклу, так в сохранятся ее полезные вещества. Для этого овощ нужно хорошо помыть, обязательно завернуть в пищевую фольгу и запекать в духовке всего 40 минут при 200 С.
Еще свеклу полезно есть и в сыром виде, например можно сделать из нее вкусный салат!
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