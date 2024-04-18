Кускус – идеальная крупа из которой получится очень полезная и вкусная каша, а также суп и салат. Чтобы каша не была одним комком, нужно добавить сливочное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кускуса с сушеными томатами, соль и маслом.

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Ингредиенты:

кус-кус – 1 стакан

вода горячая – 2 стакана

сушеные томаты с травами по вкусу

соль, масло

Способ приготовления:

1. Стакан крупы залейте двумя стаканами горячей воды.

2. Добавьте измельченные сушеные томаты, соль, масло.

3. Накройте крышкой на 5 минут.

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