Варить не нужно: полезный кускус с маслом для ужина за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как правильно готовить кускус

Кускус – идеальная крупа из которой получится очень полезная и вкусная каша, а также суп и салат. Чтобы каша не была одним комком, нужно добавить сливочное масло. 

Как вкусно приготовить кускус

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кускуса с сушеными томатами, соль и маслом. 

Рецепт каши
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Ингредиенты: 

  • кус-кус – 1 стакан
  • вода горячая – 2 стакана
  • сушеные томаты с травами по вкусу
  • соль, масло

Способ приготовления: 

1. Стакан крупы залейте двумя стаканами горячей воды.

Приготовление каши

2. Добавьте измельченные сушеные томаты, соль, масло.

Приготовление каши с сушеными томатами

3. Накройте крышкой на 5 минут.

Готовая каша

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