Видео дня
Варить не нужно: полезный кускус с маслом для ужина за 5 минут
Кускус – идеальная крупа из которой получится очень полезная и вкусная каша, а также суп и салат. Чтобы каша не была одним комком, нужно добавить сливочное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кускуса с сушеными томатами, соль и маслом.
Ингредиенты:
- кус-кус – 1 стакан
- вода горячая – 2 стакана
- сушеные томаты с травами по вкусу
- соль, масло
Способ приготовления:
1. Стакан крупы залейте двумя стаканами горячей воды.
2. Добавьте измельченные сушеные томаты, соль, масло.
3. Накройте крышкой на 5 минут.
Также на OBOZ.UA можно найти и другие рецепты: