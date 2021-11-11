Ватрушки с творогом, которые получаются у всех: сможет приготовить начинающая хозяйка

Ароматные, пухлые и сочные ватрушки с сыром – любимый десерт родом из детства. Это универсальная выпечка, которая не доставляет хлопот. Ее с легкостью сможет приготовить даже начинающая хозяйка.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами ватрушок с сыром.

Ватрушки с сыром по рецепту irina_kozachuk, которым фудблогер поделилась на своей странице Instagram

Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 310 г

Сухие дрожжи – 1 ч. л.

Сахар – 60 г

Молоко – 70 мл

Сливочное масло – 70 г

Яйца – 2 шт

Начинка:

Кисломолочный творог – 250 г

Яйца – 1 шт

Сметана – 3 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

1 желток + 1 ст. л. молока

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Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ч.л сахара и перемешать, чтобы дрожжи растворились. Оставить на несколько минут.

2. В миску высыпать муку, сахар, перемешать. Добавить жидкие ингредиенты. Замесить тесто. Месить 15 минут. Накрыть миску пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа.

3. Для начинки все ингредиенты взбить блендером.

4. Когда тесто подошло, разделить его на равные части.

5. Сформировать шарики и выложить на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень. Накрыть полотенцем и оставить на 15 мин.

6. С помощью стакана сделать углубление на шариках теста.

7. Выложить начинку.

8. Смазать ватрушку желтком с молоком. Оставить еще на 10 мин.

9. Выпекать при температуре 190 градусов духовке 15-20 мин.

Ватрушки с сыром и ягодами по рецепту annet.lazarenko, которым фудблогер поделилась на своей странице Instagram

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 300 г

Кукурузная мука – 2 ст. л.

Овсяная мука – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Яйца – 1 шт

Подсластитель

Способ приготовления:

1. Смешать большую часть сыра с яйцом, мукой разрыхлителем и подсластителем.

2. Сформировать шарики и с помощью стакана сделать углубление внутри.

3. Остальное сыро смешать с подсластителем. Выложить в тесто.

4. Сверху выложить ягоды.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 хаилин.

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