Ватрушки с творогом, которые получаются у всех: сможет приготовить начинающая хозяйка
Ароматные, пухлые и сочные ватрушки с сыром – любимый десерт родом из детства. Это универсальная выпечка, которая не доставляет хлопот. Ее с легкостью сможет приготовить даже начинающая хозяйка.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами ватрушок с сыром.
Ватрушки с сыром по рецепту irina_kozachuk, которым фудблогер поделилась на своей странице Instagram
Ингредиенты:
Тесто:
Мука – 310 г
Сухие дрожжи – 1 ч. л.
Сахар – 60 г
Молоко – 70 мл
Сливочное масло – 70 г
Яйца – 2 шт
Начинка:
Кисломолочный творог – 250 г
Яйца – 1 шт
Сметана – 3 ст. л.
Мука – 1 ст. л.
1 желток + 1 ст. л. молока
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ч.л сахара и перемешать, чтобы дрожжи растворились. Оставить на несколько минут.
2. В миску высыпать муку, сахар, перемешать. Добавить жидкие ингредиенты. Замесить тесто. Месить 15 минут. Накрыть миску пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа.
3. Для начинки все ингредиенты взбить блендером.
4. Когда тесто подошло, разделить его на равные части.
5. Сформировать шарики и выложить на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень. Накрыть полотенцем и оставить на 15 мин.
6. С помощью стакана сделать углубление на шариках теста.
7. Выложить начинку.
8. Смазать ватрушку желтком с молоком. Оставить еще на 10 мин.
9. Выпекать при температуре 190 градусов духовке 15-20 мин.
Ватрушки с сыром и ягодами по рецепту annet.lazarenko, которым фудблогер поделилась на своей странице Instagram
Ингредиенты:
Кисломолочный творог – 300 г
Кукурузная мука – 2 ст. л.
Овсяная мука – 1 ст. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Яйца – 1 шт
Подсластитель
Способ приготовления:
1. Смешать большую часть сыра с яйцом, мукой разрыхлителем и подсластителем.
2. Сформировать шарики и с помощью стакана сделать углубление внутри.
3. Остальное сыро смешать с подсластителем. Выложить в тесто.
4. Сверху выложить ягоды.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 хаилин.
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