Веганское вино: что это такое и чем отличается от обычного

Многие веганы не употребляют вино, если на нем нет отметки "веган". Казалось бы, в этом алкогольном напитке нет ничего запрещенного для них, ведь это обычный виноград, просто перебродивший. Однако это не так.

Винный эксперт Роман Ремеев рассказал, что такое веганское вино и чем оно отличается от обычного. Также он поделился, влияет ли отметка "веган" на его вкус и цену, передает "Сегодня".

Что такое веганское вино и чем отличается от обычного

Ключевое отличие веганского вина от классического – процесс оклейки (очистки), который реализуют при производстве. Именно от него зависит "чистота" алкогольного напитка. Потому что после процесса брожения в вине могут остаться частицы виноградной кожицы, косточек, стеблей или дрожжей. Соответственно – их нужно утилизировать.

В классических винах очистка происходит с добавлением элементов природного происхождения. Например, яичного белка или молочного казеина. За счет этих компонентов вино автоматически становится не веганским.

В веганских винах элементы природного происхождения заменили на "веган френдли", один из которых – бентонит (природный материал из глины).Элементы добавляют к вину, они разбухают, идут ко дну, собирают лишние частицы продуктов в вине и жидкость процеживают.

Что такое веганское вино. Источник: winestate.ru

Вкус и цена веганского вина

На вкус веганские вина на удивление не отличаются от классических. Если попробуете один бокал – разницы не заметите. Цена стандартная – за счет лейбы "веган" не повышена.

Интересно, что в Великобритании и США виноделам необязательно указывать на этикетке вещества, с помощью которых происходит оклейка. И все же некоторые производители обозначают ее форматом "веган френдли". Поэтому любители растительной пищи уверенно могут покупать именно такое вино. На украинских прилавках также можно найти вино из-за границы с такой отметкой.

Что такое веганское вино. Источник: winestyle.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!