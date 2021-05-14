Вегетарианская еда оказалась опасной: медики назвали причины

Вегетерианство может крайне негативно повлиять на общее состояние здоровья. Так как при переходе на новый рацион, во-первых – организм испытывает стресс, а во-вторых – у вас может просто быть нехватка нужных витаминов и минералов.

Специалисты спешат предупредить, что именно вегетарианцы часто попадают под удар и вероятность развития разных болезней у них очень велика, передает Еatthis.

Развивается риск дефицита железа

Продукты содержащее железо. Источник: eatthis.com

Некоторые не веганские продукты, такие как: яйца, жирная рыба и красное мясо, богаты железом. А вегетарианские – шпинат, семена тыквы, бобовые и брокколи точно также богаты этим минералом. Главное – следить за тем, чтобы этих продуктов было достаточно в рационе, чтобы контролировать уровень железа и время его восстановить.

Повышенный риск дефицита витамина В12

Сыр тофу. Источник: eatthis.com

Витамин B12 играет роль в выработке ДНК и красных кровяных телец. Важно знать, что организм не может вырабатывать этот витамин сам по себе, а это значит, что жизненно важно получать его из еды.

Но, вегетарианцы как раз избегают таких продуктов: рыба, мясо, молочка. А большинство продуктов растительного происхождения не содержат В12. В результате люди подвергаются высокому риску дефицита этого витамина.

Стоит отметить, что нехватка витамина может вызвать повреждение нервов, мышечную слабость и даже паралич.

Поэтому, люди которые уже и выбрали такой образ жизни, обязаны принимать добавки с витамином B12.

Повышенный риск гормональных сбоев и даже бесплодия

Эти продукты обязательно должны быть в рационе. Источник: eatthis.com

Как правило вегетерианцы заменяют мясо продуктами на основе сои, например красное мясо – сыром тофу. Но стоит знать, что сильно переработанные соевые продукты, такие как: энергетические батончики, протеиновые порошки, подслащенное соевое молоко и йогурт, потенциально могут вызвать нарушение гормонов в женском организме. В них высокая концентрация изофлавонов – типа растительного эстрогена.

Ученые утверждают, что если вы будете съедать слишком много сои, однозначно могут появится проблемы с рождением ребенка.

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