Венок из бри: невероятно вкусная и легкая в приготовлении закуска.
Ни один праздничный стол не обходится без сыра. Конечно же, можно просто сделать сырную нарезку, добавить мед и соусы и не тратить лишнее время.
А можно приложить совсем небольшие усилия и сделать из обычного бри настоящий шедевр в виде венка. Именно таким рецептом из Mirror поделился известный австралийский блогер Ваня Инсулл.
Ингредиенты
- Круглый бри – 900 гр
- Соус из клюквы – 100 гр
- Запеченные булочки – 6 шт
- Жидкий мед – 1 ст.л.
- Розмарин и тимьян по желанию
Способ приготовления
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2.Некоторую застелить пергаментом и выложить на нее сыр.
3. Разрезать булки вертикально, а затем горизонтально, чтобы получилось 4 четверти.
4. Смазать соусом одну сторону каждой четверти и разместить его вокруг ловкого круга бри так, чтобы сторона с соусом оставалась снаружи (не сверху и не снизу).
5. Смазать хлеб большим количеством чесночного масла и выпекать в течение 20 минут, пока сыр не растает внутри.
6. Выложить бри на большую тарелку, полить медом и украсить травами. Подавать горячим.
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