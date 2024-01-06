Ни один праздничный стол не обходится без сыра. Конечно же, можно просто сделать сырную нарезку, добавить мед и соусы и не тратить лишнее время.

А можно приложить совсем небольшие усилия и сделать из обычного бри настоящий шедевр в виде венка. Именно таким рецептом из Mirror поделился известный австралийский блогер Ваня Инсулл.

Ингредиенты

Круглый бри – 900 гр

Соус из клюквы – 100 гр

Видео дня

Запеченные булочки – 6 шт

Жидкий мед – 1 ст.л.

Розмарин и тимьян по желанию

Способ приготовления

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2.Некоторую застелить пергаментом и выложить на нее сыр.

3. Разрезать булки вертикально, а затем горизонтально, чтобы получилось 4 четверти.

4. Смазать соусом одну сторону каждой четверти и разместить его вокруг ловкого круга бри так, чтобы сторона с соусом оставалась снаружи (не сверху и не снизу).

5. Смазать хлеб большим количеством чесночного масла и выпекать в течение 20 минут, пока сыр не растает внутри.

6. Выложить бри на большую тарелку, полить медом и украсить травами. Подавать горячим.

На OBOZ.UA можно найти много интересных вариантов закусок. К примеру: