Вепровое колено в пиве с медом: идеальная альтернатива магазинной колбасе
Вепровое колено, или как его еще называют, свиная рулька – это блюдо, которое является прекрасной альтернативой магазинной колбасе. Хотя на ее приготовление и понадобится достаточно много времени, но она стоит того. Попробовав только раз домашнее вепровое колено, желание покупать магазинную колбасу исчезнет навсегда.
Рецептом вепрового колена в пивном маринаде в Instagram поделилась фудблогер Олега Ермоленко. Она также добавила к этому рецепту один интересный ингредиент – мед.
Ингредиенты
- Рулька – 1 шт
- Пиво – 0,5 л
- Лук – 2 шт
- Морковь – 2 шт
- Петрушка – 1 пучок
- Лавровое письмо
- Черный перец
- Соль
Способ приготовления
1. Овощи почистить и порезать большими кусками. Выложить на дно кастрюли.
2. Сверху положить рульку и залить пивом.
3. Добавить воды столько, чтобы жидкость покрывала половину рульки.
4. Поставить на огонь и варить в течение часа. Затем перевернуть рульку и варить ще час.
5. Вытащить рульку из маринада, смазать смесью горчицы с медом и маслом, солью и черным перцем.
6. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.
7. Каждые 10 минут открывать духовой шкаф и смазывать рульку остатками смеси.
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