Вепровое колено, или как его еще называют, свиная рулька – это блюдо, которое является прекрасной альтернативой магазинной колбасе. Хотя на ее приготовление и понадобится достаточно много времени, но она стоит того. Попробовав только раз домашнее вепровое колено, желание покупать магазинную колбасу исчезнет навсегда.

Рецептом вепрового колена в пивном маринаде в Instagram поделилась фудблогер Олега Ермоленко. Она также добавила к этому рецепту один интересный ингредиент – мед.

Ингредиенты

Рулька – 1 шт

Пиво – 0,5 л

Лук – 2 шт

Морковь – 2 шт

Видео дня

Петрушка – 1 пучок

Лавровое письмо

Черный перец

Соль

Способ приготовления

1. Овощи почистить и порезать большими кусками. Выложить на дно кастрюли.

2. Сверху положить рульку и залить пивом.

3. Добавить воды столько, чтобы жидкость покрывала половину рульки.

4. Поставить на огонь и варить в течение часа. Затем перевернуть рульку и варить ще час.

5. Вытащить рульку из маринада, смазать смесью горчицы с медом и маслом, солью и черным перцем.

6. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.

7. Каждые 10 минут открывать духовой шкаф и смазывать рульку остатками смеси.

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