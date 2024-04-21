Хрустящий жареный хворост – это десерт поколений. Многие хозяйки знают, что для того, чтобы тесто после приготовления было золотистым и хрустящим, его нужно делать именно на водке. При этом, вы не почувствуете какой-то характерной горечи, присущей такой жидкости.

Идея приготовления хрустящих вергунов из теста на водке опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. После жарки не забудьте посыпать пудрой.

Ингредиенты:

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яйца – 2 шт.

щепотка соли

щепотка сахара

домашняя сметана (35%) – 100 г

водка – 30 г

мука – 270-330 г

масло для жарки – 500 г

сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. Яйца смешать со сметаной, сахаром и солью.

2. Добавить водку и замешать простое тесто. Оно должно быть не очень мягким, но и не очень густым.

3. Дать ему постоять в холоде 30 минут.

4. Тоненько раскатать. Можно добавлять муку по необходимости – следите за консистенцией теста.

5. Нарезать ромбиками.

6. Проделать разрез посередине и протянуть один конец через этот разрез.

7. Пожарить изделия во фритюре.

8. Посыпать сахарной пудрой.

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