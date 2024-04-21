Вергуны получатся золотистыми и хрустящими: приготовьте их из теста на водке
Хрустящий жареный хворост – это десерт поколений. Многие хозяйки знают, что для того, чтобы тесто после приготовления было золотистым и хрустящим, его нужно делать именно на водке. При этом, вы не почувствуете какой-то характерной горечи, присущей такой жидкости.
Идея приготовления хрустящих вергунов из теста на водке опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. После жарки не забудьте посыпать пудрой.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- щепотка соли
- щепотка сахара
- домашняя сметана (35%) – 100 г
- водка – 30 г
- мука – 270-330 г
- масло для жарки – 500 г
- сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
1. Яйца смешать со сметаной, сахаром и солью.
2. Добавить водку и замешать простое тесто. Оно должно быть не очень мягким, но и не очень густым.
3. Дать ему постоять в холоде 30 минут.
4. Тоненько раскатать. Можно добавлять муку по необходимости – следите за консистенцией теста.
5. Нарезать ромбиками.
6. Проделать разрез посередине и протянуть один конец через этот разрез.
7. Пожарить изделия во фритюре.
8. Посыпать сахарной пудрой.
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