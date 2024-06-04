Весной и летом уже совсем не хочется употреблять в пищу тяжелые мясные салаты. В такие времена мы наоборот, стараемся готовить легкие блюда с добавлением большого количества зелени и молодых овощей.

Фудблогер Алекс Миль в своем Instagram предложил рецепт приготовления именно такого весенне-летнего салата. Он также добавил в его состав крабовые палочки, сделав вкус блюда просто непревзойденным.

Ингредиенты

Молодая капуста – 200 гр

Кукуруза – 100 гр

Крабовые палочки – 150 гр

Огурец – 50 гр

Твердый сыр – 50 гр

Зеленый лук – 30 гр

Майонез – 2 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем очень тонко.

2. Огурец, сыр и крабовые палочки нарезаем соломкой.

3. Зеленый лук измельчаем и добавляем в другие ингредиенты вместе с консервированной кукурузой.

4. Заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

5. Доводим по вкусу солью и перцем и подаем на стол.

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