Весенне-летний крабовый салат: идеально подходит для следящих за фигурой
Весной и летом уже совсем не хочется употреблять в пищу тяжелые мясные салаты. В такие времена мы наоборот, стараемся готовить легкие блюда с добавлением большого количества зелени и молодых овощей.
Фудблогер Алекс Миль в своем Instagram предложил рецепт приготовления именно такого весенне-летнего салата. Он также добавил в его состав крабовые палочки, сделав вкус блюда просто непревзойденным.
Ингредиенты
- Молодая капуста – 200 гр
- Кукуруза – 100 гр
- Крабовые палочки – 150 гр
- Огурец – 50 гр
- Твердый сыр – 50 гр
- Зеленый лук – 30 гр
- Майонез – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Капусту нарезаем очень тонко.
2. Огурец, сыр и крабовые палочки нарезаем соломкой.
3. Зеленый лук измельчаем и добавляем в другие ингредиенты вместе с консервированной кукурузой.
4. Заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.
5. Доводим по вкусу солью и перцем и подаем на стол.
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