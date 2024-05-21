Молодые овощи – именно то, что нужно людям после затяжной и пасмурной зимы. Поэтому предлагаем приготовить замечательный весенне-летний салат из молодой капусты, который обладает необыкновенным вкусом.

Такой вкус салат приобретает не только из-за использования молодых овощей, но и благодаря интересной заправке, полностью раскрывающей вкус блюда. Как приготовить такой салат и что добавить в заправку, в Instagram рассказала фудблогер с ником tania sheremet.

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Ингредиенты

Молодая капуста – 300 гр

Редька – 6-7 шт

Огурец – 1 шт

Укроп – пучок

Яичный белок – 4 шт.

Ингредиенты для заправки

Яичные желтки – 4 шт.

Сметана или греческий йогурт – 5-6 ст.л.

Горчица – 1-2 ч.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Молодую капусту тоненько шинкуем, перекладываем в миску и немного прижимаем руками.

2. К капусте добавляем нарезанную редьку, огурцы, укроп, отварной яичный белок.

3. Для заправки отварные желтки разминаем вилкой, добавляем сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец по вкусу, перемещаем и заправляем салат.

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