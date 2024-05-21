Весенне-летний салат из молодой капусты: секрет вкуса в заправке

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
240
Весенне-летний салат из молодой капусты: секрет вкуса в заправке

Молодые овощи – именно то, что нужно людям после затяжной и пасмурной зимы. Поэтому предлагаем приготовить замечательный весенне-летний салат из молодой капусты, который обладает необыкновенным вкусом.

Такой вкус салат приобретает не только из-за использования молодых овощей, но и благодаря интересной заправке, полностью раскрывающей вкус блюда. Как приготовить такой салат и что добавить в заправку, в Instagram рассказала фудблогер с ником tania sheremet.

Весенне-летний салат из молодой капусты: секрет вкуса в заправке
Видео дня

Ингредиенты

  • Молодая капуста – 300 гр
  • Редька – 6-7 шт
  • Огурец – 1 шт
  • Укроп – пучок
  • Яичный белок – 4 шт.

Ингредиенты для заправки

  • Яичные желтки – 4 шт.
  • Сметана или греческий йогурт – 5-6 ст.л.
  • Горчица – 1-2 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Молодую капусту тоненько шинкуем, перекладываем в миску и немного прижимаем руками.

Весенне-летний салат из молодой капусты: секрет вкуса в заправке

2. К капусте добавляем нарезанную редьку, огурцы, укроп, отварной яичный белок.

Весенне-летний салат из молодой капусты: секрет вкуса в заправке

3. Для заправки отварные желтки разминаем вилкой, добавляем сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец по вкусу, перемещаем и заправляем салат.

Весенне-летний салат из молодой капусты: секрет вкуса в заправке

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные варианты салатов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты