Весенне-летний салат из молодой капусты: секрет вкуса в заправке
Молодые овощи – именно то, что нужно людям после затяжной и пасмурной зимы. Поэтому предлагаем приготовить замечательный весенне-летний салат из молодой капусты, который обладает необыкновенным вкусом.
Такой вкус салат приобретает не только из-за использования молодых овощей, но и благодаря интересной заправке, полностью раскрывающей вкус блюда. Как приготовить такой салат и что добавить в заправку, в Instagram рассказала фудблогер с ником tania sheremet.
Ингредиенты
- Молодая капуста – 300 гр
- Редька – 6-7 шт
- Огурец – 1 шт
- Укроп – пучок
- Яичный белок – 4 шт.
Ингредиенты для заправки
- Яичные желтки – 4 шт.
- Сметана или греческий йогурт – 5-6 ст.л.
- Горчица – 1-2 ч.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Молодую капусту тоненько шинкуем, перекладываем в миску и немного прижимаем руками.
2. К капусте добавляем нарезанную редьку, огурцы, укроп, отварной яичный белок.
3. Для заправки отварные желтки разминаем вилкой, добавляем сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец по вкусу, перемещаем и заправляем салат.
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