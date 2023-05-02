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Весенний крабовый салат для праздничного стола и на каждый день: что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Салаты из крабовых палочек – простое и очень вкусное блюдо, основа которого – крабовые палочки, свежие овощи и майонез. Для того, чтобы салат был легким, добавьте свежий огурец, зеленый лук.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с крабовыми палочками, свежими огурцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 1 упаковка
- кукуруза – 1 банка
- свежие огурцы – 1-2 шт.
- вареные яйца – 3-4 шт.
- соль, перец – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте свежие огурцы мелким кубиком.
2. Яйца сварите и также порежьте кубиком.
3. Порежьте мелко зеленый лук.
4. Крабовые палочки порежьте средними кусками.
5. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите, поперчите и можно подавать.
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