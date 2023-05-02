Весенний крабовый салат для праздничного стола и на каждый день: что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Рецепт салата

Салаты из крабовых палочек – простое и очень вкусное блюдо, основа которого – крабовые палочки, свежие овощи и майонез. Для того, чтобы салат был легким, добавьте свежий огурец, зеленый лук.

Вкусный салат из крабовых палочек

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с крабовыми палочками, свежими огурцами и зеленым луком.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 1 упаковка
  • кукуруза – 1 банка
  • свежие огурцы – 1-2 шт.
  • вареные яйца – 3-4 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте свежие огурцы мелким кубиком.

Свежий огурец

2. Яйца сварите и также порежьте кубиком.

Вареные яйца для салата

3. Порежьте мелко зеленый лук.

Зеленый лук

4. Крабовые палочки порежьте средними кусками.

Крабовые палочки

5. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите, поперчите и можно подавать.

Готовый салат

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