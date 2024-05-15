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Весенний крабовый салат: рассказываем, что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Салаты из крабовых палочек – всегда отличный вариант вкусного салата для праздничного стола и на каждый день. Еще из крабовых палочек можно приготовить очень много вкусных и сытных закусок, намазок и даже пирогов и соленых слоеных тортов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежей капустой и майонезом.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- крабовые палочки
- огурец
- сыр твердый
- кукуруза
- зеленый лук
- майонез, соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту мелко, огурцы брусками и крабовые палочки.
2. Сыр натрите, порежьте мелко зеленый лук.
3. Переложите все в миску, добавьте кукурузу, майонез, перемешайте.
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