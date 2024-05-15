Салаты из крабовых палочек – всегда отличный вариант вкусного салата для праздничного стола и на каждый день. Еще из крабовых палочек можно приготовить очень много вкусных и сытных закусок, намазок и даже пирогов и соленых слоеных тортов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежей капустой и майонезом.

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Ингредиенты:

молодая капуста

крабовые палочки

огурец

сыр твердый

кукуруза

зеленый лук

майонез, соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту мелко, огурцы брусками и крабовые палочки.

2. Сыр натрите, порежьте мелко зеленый лук.

3. Переложите все в миску, добавьте кукурузу, майонез, перемешайте.

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