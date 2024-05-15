Весенний крабовый салат: рассказываем, что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты из крабовых палочек – всегда отличный вариант вкусного салата для праздничного стола и на каждый день. Еще из крабовых палочек можно приготовить очень много вкусных и сытных закусок, намазок и даже пирогов и соленых слоеных тортов.

Закуска из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежей капустой и майонезом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • молодая капуста
  • крабовые палочки
  • огурец
  • сыр твердый
  • кукуруза
  • зеленый лук
  • майонез, соль, перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту мелко, огурцы брусками и крабовые палочки. 

Ингредиенты для салата

2. Сыр натрите, порежьте мелко зеленый лук.

Приготовление блюда

3. Переложите все в миску, добавьте кукурузу, майонез, перемешайте.

Готовый салат

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