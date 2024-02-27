Весенний "Оливье": что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Салат 'Оливье'

Салат "Оливье" можно готовить не только с колбасой, но еще и с красной рыбой, куриным филе, а свежести салату придаст свежий огурец, зеленый лук. 

Как приготовить вкусный ''Оливье''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного "Оливье", который готовится с зеленым луком и двумя видами огурцов. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • вареный картофель – 4-5 шт.
  • вареная морковь – 1 шт. большая
  • вареные яйца – 5-6 шт.
  • колбаса – 450 г
  • горошек консервированный – 100-120 г
  • огурец консервированный – 4 шт. средние
  • огурец свежий – 1 шт. большой
  • зеленый лук – 1 пучок (5-6 шт.)
  • укроп – 1 пучок
  • перец черный – 1/2 или 1/3 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • майонез – 150 г 

Способ приготовления: 

1️. Все ингредиенты нарежьте небольшими кубиками: картофель, колбасу, морковь, огурцы консервированные и свежий, яйца. Мелко нарежьте укроп и лук.

Приготовление салата

2️. Переложите все ингредиенты в глубокую миску удобную для смешивания, добавьте майонез по вкусу, соль, перец черный молотый, консервированный горошек и все очень хорошо перемешайте. 

Готовый салат

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