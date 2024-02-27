Салат "Оливье" можно готовить не только с колбасой, но еще и с красной рыбой, куриным филе, а свежести салату придаст свежий огурец, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного "Оливье", который готовится с зеленым луком и двумя видами огурцов.

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Ингредиенты:

вареный картофель – 4-5 шт.

вареная морковь – 1 шт. большая

вареные яйца – 5-6 шт.

колбаса – 450 г

горошек консервированный – 100-120 г

огурец консервированный – 4 шт. средние

огурец свежий – 1 шт. большой

зеленый лук – 1 пучок (5-6 шт.)

укроп – 1 пучок

перец черный – 1/2 или 1/3 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

майонез – 150 г

Способ приготовления:

1️. Все ингредиенты нарежьте небольшими кубиками: картофель, колбасу, морковь, огурцы консервированные и свежий, яйца. Мелко нарежьте укроп и лук.

2️. Переложите все ингредиенты в глубокую миску удобную для смешивания, добавьте майонез по вкусу, соль, перец черный молотый, консервированный горошек и все очень хорошо перемешайте.

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