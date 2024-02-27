Видео дня
Весенний "Оливье": что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Салат "Оливье" можно готовить не только с колбасой, но еще и с красной рыбой, куриным филе, а свежести салату придаст свежий огурец, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного "Оливье", который готовится с зеленым луком и двумя видами огурцов.
Ингредиенты:
- вареный картофель – 4-5 шт.
- вареная морковь – 1 шт. большая
- вареные яйца – 5-6 шт.
- колбаса – 450 г
- горошек консервированный – 100-120 г
- огурец консервированный – 4 шт. средние
- огурец свежий – 1 шт. большой
- зеленый лук – 1 пучок (5-6 шт.)
- укроп – 1 пучок
- перец черный – 1/2 или 1/3 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- майонез – 150 г
Способ приготовления:
1️. Все ингредиенты нарежьте небольшими кубиками: картофель, колбасу, морковь, огурцы консервированные и свежий, яйца. Мелко нарежьте укроп и лук.
2️. Переложите все ингредиенты в глубокую миску удобную для смешивания, добавьте майонез по вкусу, соль, перец черный молотый, консервированный горошек и все очень хорошо перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: