Огурцы и молодая капуста – отличное сочетание продуктов для приготовления легких салатов. Такие салаты лучше всего заправлять не майонезом, а маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и очень вкусного салата из капусты и огурцов.

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Ингредиенты:

1/2 молодой капусты

1 огурец

Заправка:

3-4 веточки петрушки

3-4 веточки укропа

1/2 спелого авокадо

30 г орехов

30 г оливкового масла

1 зубчик чеснока

1 ч. л. меда

1/3 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту. Огурцы порежьте мелко.

2. Заправка: взбейте зелень с авокадо, орехами, чесноком и медом.

3. Выложите все ингредиенты в миску, сверху заправку, перемешайте.

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