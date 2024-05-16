Видео дня
Весенний салат из капусты и огурцов с оригинальной заправкой: готовится без майонеза
Огурцы и молодая капуста – отличное сочетание продуктов для приготовления легких салатов. Такие салаты лучше всего заправлять не майонезом, а маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и очень вкусного салата из капусты и огурцов.
Ингредиенты:
- 1/2 молодой капусты
- 1 огурец
Заправка:
- 3-4 веточки петрушки
- 3-4 веточки укропа
- 1/2 спелого авокадо
- 30 г орехов
- 30 г оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. меда
- 1/3 ч. л. соли
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту. Огурцы порежьте мелко.
2. Заправка: взбейте зелень с авокадо, орехами, чесноком и медом.
3. Выложите все ингредиенты в миску, сверху заправку, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: