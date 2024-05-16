Весенний салат из капусты и огурцов с оригинальной заправкой: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Огурцы и молодая капуста – отличное сочетание продуктов для приготовления легких салатов. Такие салаты лучше всего заправлять не майонезом, а маслом. 

Молодая капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и очень вкусного салата из капусты и огурцов. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • 1/2 молодой капусты
  • 1 огурец

Заправка:

  • 3-4 веточки петрушки
  • 3-4 веточки укропа
  • 1/2 спелого авокадо
  • 30 г орехов
  • 30 г оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. меда
  • 1/3 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту. Огурцы порежьте мелко.

Овощи для салата

2. Заправка: взбейте зелень с авокадо, орехами, чесноком и медом.

Приготовление соуса

3. Выложите все ингредиенты в миску, сверху заправку, перемешайте.

Готовый салат

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